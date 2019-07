Usandivaras se tomó a mal la devolución de Pampita en el Súper Bailando Crédito: Instagram

24 de julio de 2019 • 17:58

Estamos acostumbrados a los cruces entre jueces y participantes por las devoluciones del "Bailando por un sueño", pero el choque entre Pampita y Gabo Usandivaras ya se convirtió en uno de los más polémicos del año.

Todo sucedió luego de que el bailarín y Flor de la Ve abrieran la gala del Súper Bailando, cuando la modelo dijo que le faltó "el rol de Gabo de machote". "Necesito que Flor tenga al lado el rol de macho para que ella sea la mina diosa, bomba", afirmó.

Pero Usandivaras se tomó a mal las declaraciones y estalló en una entrevista con Los ángeles de la mañana (eltrece). "Señora, ¿esta es la mentalidad que usted en el 2019 está poniendo impunemente sobre la mesa? A todo esto, ¿cuál es tu concepto de macho? ¿El que come palta en un motorhome?", dijo, aludiendo a la situación de supuesta infidelidad de la que fue testigo cuando encontró a su exmarido, Benjamín Vicuña , con la China Suárez durante la filmación de El hilo rojo.

Al enterarse de las declaraciones de Usandivaras, Pampita mostró su enojo. "¿En serio dijo eso? Bueno, él sabrá por qué dice las cosas. Y uno después, con el tiempo, tiene que reconocer cómo se maneja en el medio y qué tan agresivo es con los demás. Yo, siempre con mucho respeto para todos", señaló.

Y agregó: "Lo de macho tenía que ver con la puesta, que no me había llegado a conmover. Eso erótico que quisieron mostrar a mí no me llegó. Me parece que Flor se puede lucir más y en eso de la evolución le doy sugerencias a su coach. Si las quiere, las toma y si no, soy una de los siete que evalúan, no pasa nada".