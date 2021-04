Nicole Neumann y Mica Viciconte protagonizaron un escándalo en la entrada de un country: “Le gritó en la guardia”

En el último tiempo, muchos pensaron que la relación entre la modelo Nicole Neumann y el exjugador de Vélez Fabián Cubero había llegado, finalmente, a buen puerto. Lejos de los choques mediáticos y de los encontronazos públicos, los padres de Allegra, Sienna e Indiana comenzaron a mantener una relación cordial.

Mientras cada uno reconstruye su vida amorosa, los escándalos parecían haber quedado en el pasado. No obstante, Yanina Latorre contó en Los ángeles de la mañana (eltrece) un episodio que Micaela Viciconte, actual novia de Cubero, y Neumann vivieron en la entrada del country en el que vive la pareja.

“El otro día, Nicole, como Cubero no estaba, tenía que llevar a las chicas al country y no sabe dónde ni cuál es la casa, porque ellos no se lo quieren decir porque no tienen diálogo. La hacen esperar afuera con las chicas para que no entre”, reveló Latorre.

El escandaloso episodio entre Nicole Neumann y Mica Viciconte

Conforme al relato de la panelista, al ver que nadie se acercaba a la puerta a buscar a las tres menores, Neumann decidió ingresar al barrio cerrado para dejarlas. Eso desató la furia de Viciconte y derivó en un gran planteo a viva voz. “Le gritó, gritó en la guardia, se enojó”, precisó la panelista.

“¿Cómo Nicole, que es la madre, no va a poder llevar a sus hijas a la casa del padre? ¿Estamos todos locos?”, reflexionó Latorre, indignada por lo sucedido. Luego, tras el relato, se desató una discusión con Cinthia Fernández donde ambas se acusaron de contar la versión de los involucrados con los que tienen mayor afinidad.

LA NACION