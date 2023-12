escuchar

A principios de este mes, Ángel de Brito confirmó en LAM (América TV) que Nito Artaza y Cecilia Milone finalizaron su vínculo amoroso luego de estar seis años de casados. Si bien ella dio varias entrevistas desde que se dio a conocer la noticia, nunca ahondó en cuál fue el motivo de la ruptura y este jueves en Socios del Espectáculo (eltrece) aseguraron que había una tercera en discordia. Se trata de una integrante del espectáculo que lidera el humorista junto a Miguel Ángel Cherutti en Punta del Este, Uruguay.

La relación entre el humorista y la actriz se terminó y ahora queda por delante el divorcio, el cual trae consigo una engorrosa división de bienes, según detallaron los periodistas de espectáculos. En medio de toda la polémica, Nito Artaza viajó a Punta del Este a presentar su show y uno de los rumores que surgió es que estaría manteniendo una nueva relación con una compañera de elenco, que también conocía y había compartido proyecto con Cecilia Milone.

El notero enviado por el programa de espectáculos afirmó que Artaza da un espectáculo en una sala chica de un casino recuperado, a un valor de 50 dólares. Además, se refirió a los rumores del nuevo amor del humorista. “Ya hay rumores de noviazgo, habría una mujer en su vida, ella es amiga o compartió proyecto hasta hace poco con Cecilia Milone”, introdujo, mientras en el programa sonaba “Amiga traidora”, de Ángela Leiva.

Y ante el pedido de nombres por parte de los conductores del programa, el cronista manifestó: “Aparentemente, Belén Di Giorgio, que fue parte del staff de Master Tango, espectáculo del que era parte Cecilia Milone... Estarían en un fugaz romance”.

Nito Artaza y Cecilia Milone se casaron en junio del 2017, pero la relación llegó a su fin este año Gerardo Viercovich

En ese momento, Rodrigo Lussich acotó: “Nito es muy desmentidor, va a desmentir, porque esto es un rumor”. Pero Paula Varela señaló que era un rumor “bastante confirmado”.

Por su parte, Nancy Dure se sumó a la información que tenían sus compañeros. “La separación está confirmadísima, y la información que tengo yo es que Nito empezó a vender algunas propiedades de Corrientes, para poder solucionar el tema económico de la división de bienes de esta separación”, indicó y luego añadió: “A mí lo que me cuentan es que, durante estos días que estuvo Cecilia en Mar del Plata, presentándose con esta obra de tango, la habrían visto con un actor... O sea, la relación está súper terminada”.

Solo resta saber si el humorista confirmará públicamente esta inesperada relación en medio de la temporada 2024.

Cecilia Milone habló del delicado momento personal que está atravesando

Aunque ninguno de los dos se refirió a la ruptura, la actriz rompió el silencio y contó cómo afronta este delicado momento sentimental.

En diálogo con LAM, la cantante afirmó que no se encuentra en condiciones de hablar respecto a lo sucedido con su pareja de décadas, pero dio detalles sobre su situación personal en estos momentos. “Decidí que en este momento no voy a hablar de mi vida. No voy a hablar. Te juro que no, no sé, quizá algún día me da por hablar, por escribir un libro, yo qué sé, pero en este momento, no”, expresó contundente la artista.

Sin embargo, ante las reiteradas consultas del movilero, Milone expuso algunos indicios respecto a su actual presente. “Estoy en un proceso personal en el que por ahora no estoy para exponer mi alma. No voy a decir ni que sí ni que no. Esa es la verdad. Elijo no hablar, pero no hablar ni siquiera de mi mamá ni de mi papá, estoy en un proceso personal que decido atravesar íntimamente. Es un proceso mío y cuando uno está en esos procesos, los tiene que elaborar alma adentro”, remarcó.