escuchar

En abril del 2023, Ulises Bueno anunció en sus redes y más tarde en los medios cordobeses su decisión de tomarse un tiempo lejos de los escenarios y si bien, en la actualidad aún se mantiene activo en el mundo virtual, donde comparte a diario pate de sus proyectos, este miércoles rompió el silencio por primera vez y se refirió a su vínculo con Ramiro, el hijo de su hermano Rodrigo.

En diálogo con LAM (América TV), el cantante de cuarteto se sinceró acerca de cómo es su vida actual fuera de los conciertos y giras, a la vez que hizo hincapié en que su prioridad es mantener los lazos con su familia. En un contexto de recuperación y prioridad por su salud mental, Ulises mencionó cuánto tiempo hace que no ve a su sobrino y aseguró que espera un reencuentro pronto.

En su visita a la Ciudad de Buenos Aires, confirmó que todavía no se reunió con Ramiro y explicó: “La verdad es que sé que está haciendo música, que le está yendo bien, que está en el buen camino. Así que le deseo lo mejor. Pero sí, me gustaría reencontrarme con él y poder darnos un abrazo”. Además, insistió: “Bueno, somos familia y tenemos diferencias, pero nos amamos igual. Las cosas se pueden solucionar porque somos familia y la sangre tira. Son cosas que no impiden un fuerte abrazo”.

Ulises Bueno contó que todavía permanece distanciado de su sobrino, Ramiro (Fuente: Instagram/@soyulisesbueno)

Al mismo tiempo, sobre su trato con Ramiro, hizo un “mea culpa” y esbozó: “Todos tenemos que aprender de los errores, que tenemos un montón de problemas para resolver y esta oportunidad también se va a dar. Hemos resuelto muchas otras cosas que han sido más difíciles, cómo no nos vamos a reencontrar para poder darnos un abrazo”.

Así es la vida de Ulises Bueno lejos de los escenarios

En medio de su decisión temporal de no hacer más shows, el artista habló sobre cómo lleva adelante su nuevo estilo de vida. Frente a la cámara de LAM puntualizó en su familia y en especial en su hija Alma, de 14 años. Incluso, sin mencionarlo directamente, describió su estado de recuperación por exceso en el consumo de estupefacientes.

“En lo personal estoy muy saludable, muy bien. Con mi hija que he construido una relación increíble, con mi equipo laboral estoy muy bien, con mis amigos, con mi vieja, con mi hermano. La verdad que con mi público también estoy bien. Estoy tratando de comunicarme y de mostrarles esta nueva etapa, nueva faceta en la que me encuentro muy feliz”. Y ponderó: “Realmente me pone muy feliz de que hoy mi público pueda verme de otra manera”.

Acerca de las adicciones, Ulises sugirió desde su propia experiencia qué es lo que le dio fortaleza y lo que le sirvió para salir adelante. “Hay que aferrarse a la familia, que por ahí uno la deja de lado, que muchas veces te dicen la posta y te enojás. A los amigos que también te dicen la verdad. Hay que aferrarse a ellos y dejar que entre ese mensaje en vos. Si realmente vos reconocés ese mensaje, te estás brindando lo mejor, porque a uno lo quieren ver bien y eso se devuelve después con lo que uno representa como persona”, cerró.