No te olvidaré: drama romántico esquemático, con actuaciones honestas y el sello de Colleen Hoover

No te olvidaré (Reminders of Him, EE.UU. / 2026). Dirección: Vanessa Caswill. Guion: Lauren Levine, Colleen Hoover. Fotografía: Tim Ives. Edición: Michelle Harrison. Elenco: Maika Monroe, Bradley Whitford, Tyriq Withers, Lauren Graham, Lainey Wilson. Calificación: Apta para mayores de 13 años con reservas. Distribuidora: UIP. Duración: 114 minutos. Nuestra opinión: Buena.

Ya es oficial: el drama romántico en Hollywood está en la era de Colleen Hoover. Suele suceder que un autor o autora de bestsellers se pone de moda y surgen las adaptaciones cinematográficas de sus libros.

Cuando esas narrativas pertenecen a un género en particular, el estilo autoral puede tener tanta influencia, que esas transposiciones al cine fundan un subgénero nuevo, con nombre y apellido: desde el thriller legal de John Grisham, hasta el drama romántico de Nicholas Sparks.

Y ahora es el turno de Hoover. La exitosa novela Romper el círculo fue convertida en una película, lamentablemente famosa por la batalla legal entre Justin Baldoni y Blake Lively. Dos adaptaciones más de la obra de Hoover, que tiene más de 20 novelas en su haber, están en producción en este momento.

No te olvidaré llega a los cines luego de Romper el círculo y A pesar de ti, confirmando que el drama romántico tiene quien lo escriba y con un sello propio. Las historias de Hoover tienen al romance en un lugar central, pero está oscurecido por hechos trágicos, conflictos familiares varios, traumas del pasado, etcétera. Los finales son más esperanzadores que felices, si se los piensa un poco. Y nada resulta demasiado innovador.

Así es No te olvidaré, que cuenta la historia de Kenna (Maika Monroe), una mujer que acaba de salir de la cárcel, en donde cumplió una condena de seis años, relacionada a la muerte de su novio, en un accidente de auto. Los detalles de esa muerte no llegarán hasta el final de la película, que juega con el misterio de qué sucedió exactamente y cómo el desconocimiento de los pormenores de ese hecho han afectado no solo a la protagonista, sino también a los padres de su novio, Grace (Lauren Graham) y Patrick (Bradley Withford).

Kenna vuelve al pueblo de Wyoming donde sucedió todo, para ver a su pequeña hija, Diem, a la que dio a luz estando en la cárcel. Allí se encuentra con Ledger (Tyriq Withers), el mejor amigo de su novio, a quien ella nunca había conocido y que ahora ayuda a Grace y Patrick con la crianza de Diem. Él será el obstáculo para que pueda acercarse a la niña, en un primer momento; pero al conocer mejor a Kenna se convertirá en su aliado para intentar que los abuelos de su hija la dejen reencontrarse con ella.

Claro que hay una trama romántica, bastante obvia. Todo lo que sucede es bastante obvio, pero eso no tiene porqué ser negativo en una película de este género, elegido por quienes aprecian el romance envuelto en capas de tragedia.

Tampoco tiene mucho sentido pensar con seriedad sobre cómo procesan los personajes sus traumas y cómo enfrentarán el futuro; todos ellos se beneficiarían de una buena terapia, personal y familiar, pero eso no parece estar en los planes (aunque se menciona en broma, en una escena)

La forma en la que se desarrolla la historia es esquemática, pero tiene una honestidad que le confieren las actuaciones, en especial la de Maika Monroe, quien carga con un personaje complejo. Dos leyendas de la televisión como Lauren Graham y Bradley Withford hacen un aporte esencial al aspecto más dramático del film, como padres que no pueden superar la muerte de su hijo y abuelos preocupados por su nieta, a la que aun no pueden contarle su trágica historia.

La directora Vanessa Caswill realiza un trabajo efectivo en la transposición de la novela a la pantalla, sin mayor originalidad, pero cumpliendo sus objetivos. Hay escenas que pueden resultar demasiado edulcoradas, pero todo es parte de la autoría de Hoover, quien aquí también es coguionista. Sería extraño ir en contra de lo que la hizo tan exitosa.