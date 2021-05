“No tengo más dinero”: el desesperado pedido de Santiago Stieben, “Roña” en Chiquititas

La pandemia de coronavirus golpeó duramente al medio artístico a causa de las restricciones impuestas para evitar la propagación de la enfermedad, que llevaron a cerrar teatros, cines y cancelar rodajes. Santiago Stieben, el actor argentino que encarnó a “Roña” en la serie Chiquititas, tuvo que recurrir a las redes sociales para pedirles a sus seguidores que lo ayuden a conseguir trabajo.

El artista, de 35 años, que también formó parte de varias producciones de Disney Channel, contó en Facebook que el año pasado le cancelaron todos los proyectos que tenía y que tuvo que vivir de ahorros, y que ahora no le quedó más dinero.

“Busco trabajo urgente. A todos mis contactos que me conocen y saben de mi compromiso con esta profesión, la cual desarrollo desde hace 25 años, les pido recomendación”, empezó diciendo en el posteo, en el cual se describió como una persona con buena energía, respetuosa y proactiva.

Santiago Stieben busca trabajo y recurrió a Facebook para pedirle a sus seguidores que lo ayuden a conseguir uno Facebook: Santiago Stieben

Allí, aclaró que no necesariamente quiere estar delante de una pantalla, ya que a lo largo de su carrera cosechó otras experiencias. “Me adapto a cualquier labor... Luego de dos años de vivir gracias a mis ahorros, de ver cómo se caen los proyectos, de invertir en otros rubros que se vieron también afectados por la pandemia, me encuentro intentando no migrar a otro rubro”, indicó.

A continuación, Santiago aclaró: “Quiero seguir trabajando en la industria audiovisual desde el lugar que pueda sumar. Más allá de la actuación y la conducción, produje espectáculos teatrales, desarrollé eventos para empresas, participé creativamente de proyectos audiovisuales...”.

Santiago Stieben encarnó el papel de "Roña" en la serie Chiquititas por cuatro temporadas Instagram: @santiagostieben

El actor señaló que aún cuenta con un vehículo propio para poder movilizarse, algo importante en tiempos en los cuales el transporte público es solo para los trabajadores de rubros “esenciales”, y la actuación no es uno de ellos.

Y finalizó con una contundente aclaración: “La búsqueda es con carácter de urgente”.

Santiago escribió un mensaje similar en su cuenta de Twitter, donde describió la situación epidemiológica que se vive en la Argentina como “compleja” y reiteró su preocupación por la falta de trabajo. “Yo no tengo más dinero, todos mis proyectos se cancelaron y no sé cómo voy a afrontar mis obligaciones inmediatas”, escribió.

Santiago Stieben habló de su situación económica en Twitter Twitter: @santistieben

Sin embargo, asumió la importancia de la responsabilidad individual para terminar con la pandemia. “Así y todo, hay que frenar este delirio: quedate en casa”, remarcó.

Stieben es papá de una nena llamada Ámbar, de 5 años, a quien tuvo junto a Romina. Cada tanto, suele compartir fotos junto a la nena en sus redes sociales, que despiertan suspiros entre sus seguidores.

Comenzó su carrera artística cuando tenía 11 años, en 1996, de la mano de Cris Morena. Tras cuatro temporadas en el papel de “Roña” en Chiquititas, hizo apariciones en las series Tiempo Final, Los Simuladores, Disputas y Mujeres asesinas.

En 2005, volvió a formar parte de una serie infantojuvenil, pero esta vez de la mano de Polka en Media Falta.

Uno de los últimos trabajos de Santiago Stieben fue en la serie O11NCE, por Disney Channel Instagram: @santiagostieben

Tres años más tarde, debutó como presentador de Disney Planet. Eso le abrió las puertas a entrevistar a celebridades de Hollywood, pero también a formar parte de algunas tiras del mundo Disney, como Soy Luna o -su último trabajo- O11CE, y a hacer trabajos de doblaje.

Para 2021, el actor espera el estreno de Amor Bandido, del director Daniel Werner, y Existir, de Gabriel Grieco, en la cual compartió elenco con Sofía Gala Castiglione, Luis Machín y Vanesa González.

El año pasado, el actor contó algo loquísimo que le ocurrió: “Una fan viajó de Israel a la Argentina para conocerme y cuando me vio me propuso matrimonio”.

Mientras promocionaba la obra de teatro española Se alquila, que protagoniza con Diego Mesaglio (”Corcho” en Chiquititas), que recientemente había lanzado vía streaming, Santiago habló con Pronto y reconoció: “Me pasa algo re loco porque me escriben de lugares realmente insólitos. Te voy a ser honesto: no termino de visualizar que lo que hago se puede ver en distintas partes del mundo. Solamente caigo en la cuenta cuando me escribe un chico desde Turquía, por ejemplo. Me llegan muchos mensajes de Polonia, de Grecia, Portugal, España”.

Allí recordó: “Una vez vino una chica de Israel, de quien hoy ya somos prácticamente amigos, y vino a la Argentina solamente para conocerme, lo cual ya era un delirio en sí mismo. ¡Y cuando llegó me propuso matrimonio! Me dijo que queríamos que estemos juntos y que se había venido a casar conmigo”.

Respecto a cómo sorteó esta situación, el actor reveló: “Le pedí a mi amiga Manuela Pal que me acompañara a un bar, que estaba ahí cerca de su casa, para que entre los dos le dijéramos que yo no me iba a casar con ella. Fue en 2005, yo tenía 20 años y ella también era re chica. Se llama Rony, cada tanto me escribe, formó una familia hermosa y le mando un beso enorme”.

LA NACION