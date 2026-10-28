Noah Wyle: de su segunda oportunidad en Hollywood a ser elegido el hombre más sexy del mundo

A los 55 años, Noah Wyle es el ejemplo de que en la vida hay que ser pacientes, hay que entender que a veces hay que alejarse y soltar para tener un regreso triunfal e histórico y, sobre todo, hay que estar dispuestos a dar segundas oportunidades cuando se cree que llegó el momento correcto. A los 23 años, irrumpió en la escena con su personaje del doctor John Carter en ER Emergencias (ER) y, a pesar de que captó la atención de la audiencia, quedó un poco relegado frente a George Clooney. Tenía todo para abrirse paso en Hollywood, pero —por decisión propia u obra del destino— su carrera solo quedó asociada a este proyecto, la mayor pesadilla de cualquier intérprete. Sin embargo, en lugar de rechazar este encasillamiento, cuando estuvo listo decidió usarlo a su favor, aceptarlo y resignificarlo. Y los hechos demuestran que fue, sin lugar a dudas, la mejor decisión que pudo haber tomado. Hoy protagoniza una de las series más galardonadas y exitosas de los últimos años, rompió un prestigioso récord de Hollywood, recibió una estrella en el Paseo de la Fama y, como frutilla del postre, esta semana fue elegido por la revista People como el hombre más sexy del mundo.

Noah Wyle fue elegido el hombre más sexy del mundo por la revista People (Foto: People)

Había mucha expectativa por conocer al elegido de la revista como el hombre más sexy del mundo de 2026. El misterio se reveló el martes 27 de octubre con la portada de Noah Wyle y la frase “no se necesita segunda opinión”. Explicaron que su elección se basó en “su intensidad cautivadora” y su “aspecto de galán de cine”. No obstante, el actor reconoció que no podía creerlo cuando se lo informaron y que hasta pensó que era una broma. Pero su esposa, Sara Wells, fue quien lo convenció de que era merecedor de este reconocimiento. Y si hay alguien que en los últimos años aprendió a recibir elogios como en ningún otro momento de su carrera, ese es él.

ER Emergencias, la serie que lo sacó del anonimato

Antes de Dr. House, Grey’s Anatomy, New Amsterdam y The Good Doctor, existió ER Emergencias (ER), la que caminó para que sus sucesoras corrieran. Ambientada en el ficticio Cook County General Hospital de Chicago, la serie creada por Michael Crichton, emitida entre 1994 y 2009 y cuyas 15 temporadas se pueden ver en Netflix y HBO Max, encontró la fórmula del éxito al mezclar diagnósticos médicos, internaciones, consultas y cirugías con romances, amistades, secretos y, sobre todo, mucho drama. En ese momento, un tal George Clooney, de 33 años, y un desconocido Noah Wyle, de 23, se convirtieron en estrellas por sus papeles del carismático y seductor médico pediatra Doug Ross y el tímido y talentoso residente John Carter, respectivamente. Su dupla fue tan icónica que aparecieron en la primera temporada de Friends, una oportunidad de la que solo un selecto grupo de actores pudo disponer. Aunque arrancaron en “igualdad de condiciones” y se volvieron grandes amigos, en el medio sus carreras tomaron rumbos bastante diferentes.

Con 23 años, Noah Wyle se puso en la piel del Dr. Carter en la serie ER Emergencias Archivo

Clooney dejó la serie al final de la quinta temporada para dedicarse de lleno al cine. Y es que, por ese entonces, ya se había puesto el traje de Batman en la película de Joel Schumacher de 1997 y había experimentado lo que era ser protagonista en Del crepúsculo al amanecer (From Dusk Till Dawn). Su decisión fue acertada porque, aunque nunca se lo podrá desvincular del Dr. Ross —al cual volvió a interpretar en participaciones especiales de la serie—, supo aprovechar el envión de la popularidad y convertirse en uno de los actores y productores más aclamados de Hollywood. Sin embargo, su coprotagonista no tuvo la misma suerte.

Noah Wyle en ER Emergencias

Tras la salida de Clooney, Wyle dio un paso al frente para convertirse en el líder de ER. A pesar de su escasa experiencia cuando asumió el proyecto, entre 1995 y 1999 recibió cinco nominaciones al Emmy y tres al Globo de Oro como actor de reparto. Sin embargo, nunca llegó a ser del todo reconocido ni por la crítica ni por la audiencia. El tiempo le pasó factura y en 2005 consideró que era hora de dar un paso al costado. Casi 12 años vestido con bata blanca y ambo fueron más que suficientes, sobre todo porque en casa lo esperaba algo, o mejor dicho, alguien más importante.

El momento de quiebre fue el 9 de noviembre de 2002, cuando nació su hijo, Owen, fruto de su relación con su primera esposa, Tracy Warbin. “Era jueves y no fui a trabajar el viernes. Tenía que estar el lunes temprano y fui a trabajar, y alrededor de las 10:30 de la mañana, por primera vez en casi una década, miré mi reloj, levanté la vista y dije: ‘¿Qué estamos haciendo? ¡Vamos!’ (...) Simplemente pensé: ‘No puedo estar acá 80 horas a la semana y perderme esto’. Y renuncié”, le reconoció a The Hollywood Reporter en una entrevista de 2019. Lo describió como un “divorcio con derecho a visita” porque no quería despedirse, según dijo, del “mejor trabajo” y “la mejor experiencia” que tuvo.

En 1994, George Clooney y Noah Wyle se pusieron por primera vez en la piel de los doctores Doug Ross y John Carter (Foto: IMDb)

Aunque supo consolidar una “familia sustituta” en el set, la verdadera era la que necesitaba ser su prioridad. Tras reducir su carga horaria, finalmente, se fue al término de la undécima temporada. Aunque dejó de ser un personaje regular, regresó para hacer algunas participaciones especiales. Pero su decisión estaba tomada y por eso se abocó de lleno a su familia. Junto a su primera esposa también fue padre de Auden y, junto a Sara Wells, su pareja desde 2014, le dio la bienvenida a Frances.

De darle la espalda a George Clooney a rechazar un papel icónico del cine

Su salida de ER no estaba solamente vinculada con su necesidad de pasar más tiempo en casa, sino que también, como fueron los casos de Patrick Dempsey, Sandra Oh y Ellen Pompeo, sentía una necesidad imperiosa de ser más que un médico de ficción. Protagonizó la serie de ciencia ficción Falling Skies (2011-2015), estuvo en The Librarians (2014) y en 2021 volvió al ruedo con Leverage: Redemption. No obstante, al público le costó verlo en otro tipo de personajes en la pantalla chica y su carrera en el cine tampoco logró despegar.

Si bien el “qué hubiese pasado si…” es un interrogante que nunca tendrá respuesta, sí da lugar a las especulaciones. Hubo un momento crucial en la carrera del californiano que pudo haberlo cambiado todo. Antes de que un joven e inexperto Matt Damon interpretara al soldado Ryan y saltara al estrellato, Steven Spielberg tenía a otro actor en mente para Rescatando al soldado Ryan (Saving Private Ryan). Wyle era su primera opción, pero sorpresivamente se encontró con una respuesta negativa de su parte.

En 2014 el actor protagonizó la serie The Librarians (Foto: IMDb)

“Me ofrecieron el papel del soldado Ryan, pero no pude hacerlo. Hubo un montón de proyectos que, en retrospectiva, casi me alegro de no haber hecho porque esos actores que quedaron con el papel tenían lo que se necesitaba”, admitió en el pódcast Still Here Hollywood de Steve Kmetko. ¿Qué hubiese sido de la carrera de Wyle si aparecía en una de las películas más aclamadas de la historia? ¿Habría logrado despegar en el cine? ¿Matt Damon igualmente se habría convertido en una estrella? Aunque estas preguntas nunca tendrán respuesta, lo que sí se sabe es que el interés de Spielberg por trabajar con él era tan grande que también le ofrecieron el personaje del cabo Timothy Upham, integrante del escuadrón liderado por el capitán Miller (Tom Hanks). Ante su rechazo, se lo otorgaron a Jeremy Davies. “Estuvo fenomenal. No puedo imaginarme hacer algo ni siquiera cercano a eso”, admitió Wyle.

No está del todo claro el motivo por el cual Wyle rechazó, según sus propias revelaciones, varios papeles. De hecho, admitió que el propio George Clooney, con quien hasta la actualidad tiene una muy buena relación, lo convocó para hacer Buenas noches, buena suerte (Good Night, and Good Luck), la cual él mismo escribió, dirigió y protagonizó y con la que recibió su primera nominación al Oscar. “No pude salir del jardín y hacerlo”, se limitó a decir.

La vuelta al hospital y el reconocimiento que por fin llegó

A esta altura es difícil saber si el curso de la carrera de Wyle dependió de sus elecciones o de las de terceros. Quizás una parte suya sabía que nunca iba a poder descolgarse el estetoscopio. El público quería verlo en ese papel y fue por eso que, 16 años después del final de ER, consideró que era el momento oportuno de volver a ponerse el ambo. En 2025 se convirtió en el Dr. Michael “Robby” Robinavitch en The Pitt (HBO Max), una serie creada por R. Scott Gemmill y producida por John Wells, quienes también fueron productores de ER.

Desde 2025, Wyle interpreta al Dr. Michael “Robby” Robinavitch en The Pitt (Foto: HIBO Max)

Wyle admitió que durante mucho tiempo no quiso hacer nada relacionado con el género médico por “razones obvias”, pero cuando regresó al hospital, la sensación fue la de “volver” a la escuela. “Fue como recoger un instrumento que no había tocado en 15 años y descubrir que mis dedos aún sabían dónde estaban las notas”, le dijo a People. ¿Qué lo impulsó a volver al ruedo? La necesidad de visibilizar el trabajo del personal de salud y que la gente tenga “una nueva perspectiva de cómo son los hospitales y la atención médica hoy en día”.

Noah Wyle en The Pitt

“Nunca me había obligado a salir de mi zona de confort ni a actuar con tanta agresividad y perseguir algo como lo hice con esto. Esto fue extremadamente importante para mí y me sorprendió lo lejos que estaba dispuesto a llegar para lograrlo y lo duro que estaba dispuesto a trabajar”, reconoció. Y es que además es productor ejecutivo y guionista de la serie y fue uno de los mayores impulsores para que el proyecto se concretara. “Sabiendo que era nuestra responsabilidad no cometer errores, reflexionamos mucho sobre cómo hacerlo y fue realmente gratificante”, sostuvo. Y es que su mayor temor, al igual que el de Gemmill y Wells, era no arruinar el legado que construyeron con ER. Definitivamente no lo hicieron, sino que, por el contrario, se superaron.

De un récord a una estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood

The Pitt le devolvió al público esa pasión por los dramas médicos que se diluyó en los últimos años. Se convirtió en un éxito total y absoluto y fue renovada para una segunda temporada —incluso antes de la finalización de la primera— y recientemente para una tercera. En 2025 arrasó en los Emmy, consagrándose como la mejor serie dramática del año, hazaña que repitió en los Globo de Oro y en los Critics Choice Awards. Pero, sin duda, lo que terminó de cerrar el círculo fue la consagración de Wyle tras su regreso a la pantalla chica y con un papel ya conocido, pero reversionado, adaptado al paso del tiempo, a su experiencia y con otro ritmo, pero sin perder la esencia. Tras años de mirar desde la butaca cómo otros se llevaban la estatuilla, finalmente, a los 54 años, le llegó el turno.

Tras tres nominaciones previas por ER, gracias a The Pitt, Noah Wyle ganó su primer Globo de Oro Kevork Djansezian - CBS Broadcasting

“¡Qué momento tan conmovedor es este! Estoy increíblemente agradecido, y no sé cómo expresar toda mi gratitud por 54 años en 60 segundos”, dijo el 11 de enero en el hotel Beverly Hilton de California, cuando subió al escenario a recibir el Globo de Oro a mejor actor de serie dramática, hazaña que también logró en los Emmy, Television Critics Association Awards, Critics Choice Television Awards y Actors Awards, convirtiéndose en el primer actor en la historia en ganar los cinco premios más importantes de la televisión en una misma temporada y con una sola serie. Este año consiguió su segundo Emmy tanto en la categoría actor como de mejor drama.

Para coronar este regreso triunfal, el 9 de abril de 2025 recibió una estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood, más precisamente la número 2840 en la categoría de televisión, ubicada en 6164 Hollywood Boulevard. La ceremonia contó con la presencia de su mujer Sara Wells, su hija en común, Frances, y sus dos hijos mayores, Owen y Auden, fruto de su matrimonio con Tracy Warbin, y con discursos de Jonathan Frakes y Steven Weber.

Noah Wyle junto a su mujer Sara Wells, su hija en común, Frances, y sus dos hijos mayores, Owen y Auden, fruto de su relación con Tracy Warbin Getty Images

“Tengo historia a lo largo y a lo ancho de esta calle como en ningún otro lugar del mundo. Hoy, formar parte de esa historia es un verdadero sueño de mi infancia hecho realidad. Desde que tengo memoria, quise formar parte de esto. (...) Lo amo más de lo que puedo expresar. Esto es todo lo que siempre quise hacer y todo lo que siempre quise ser”, expresó el actor frente a todos los presentes.

Y todavía queda mucho de Noah Wyle para ver. Tras el éxito de las dos primeras temporadas de The Pitt —disponibles en HBO Max—, la tercera temporada ya está en marcha con nuevas “emergencias, confrontaciones y complicaciones”. Sus fanáticos marcan los días en el calendario hasta enero de 2027 para ver a “Robby” nuevamente al frente de la sala de urgencias.