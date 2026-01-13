El reencuentro de George Clooney y Noah Wyle a 30 años de ER Emergencias: así están hoy los “médicos” más famosos

Treinta años después de que la serie médica ER Emergencias marcara a toda una generación de televidentes, dos de sus protagonistas más recordados, George Clooney y Noah Wyle, sellaron un encuentro cargado de nostalgia y compañerismo en los Movies for Grownups Awards 2026 de la AARP, realizados el pasado 10 de enero en Beverly Hills.

La reunión, que coincidió con ambos recibiendo reconocimientos por sus trabajos más recientes, se convirtió en uno de los momentos más memorables de la gala, con gestos de afecto y recuerdos de los años compartidos en la famosa serie médica.

George Clooney y Noah Wyle en la serie ER Emergencias. (Foto: Captura de Pantalla / @therealnoahwyle)

Clooney, de 64 años, fue premiado como Mejor Actor por su papel en la película Jay Kelly, una comedia dramática cuya producción suma elogios en festivales y plataformas de streaming. Mientras Wyle, de 54, recibió el galardón de Mejor Actor en televisión por su trabajo en The Pitt, la serie dramática de HBO Max que protagonizó tras su etapa en ER.

Ambos rindieron homenaje uno al otro en el escenario: Clooney bromeó con la idea de que AARP debería publicar una edición especial titulada: “El hombre más sexy que sigue vivo” con Wyle como primera opción, y elogió su talento y carácter.

La complicidad del reencuentro

La ceremonia, lejos de ser un simple intercambio de premios, se transformó en un recuerdo de la amistad y el respeto profesional que sellaron durante los primeros años de la serie. Clooney recordó cómo se conocieron en 1993, cuando el drama médico se convirtió en un fenómeno televisivo y destacó la sabiduría actoral de Wyle desde sus comienzos en la serie. “Noah era sabio desde el primer día”, afirmó con afecto, antes de añadir con humor: “cuando sea grande, quiere ser Noah Wyle”.

Noah Wyle, un actor que creció con la serie Archivo

Wyle devolvió el gesto al subir al escenario y ofreció un recuerdo más personal sobre el impacto de ER Emergencias en su carrera. Aseguró que muchos de los valores que lo guiaron profesionalmente —como el respeto, la responsabilidad y el trabajo en equipo— se afianzaron al principio de la grabación de la serie. “Ese espíritu de familia marcó los primeros 15 años de mi carrera”, explicó Wyle, quien luego encontró una sensación similar de comunidad en su trabajo en The Pitt.

Esta imagen difundida por Max muestra a Noah Wyle en una escena de "The Pitt". (Warrick Page/MAX via AP) Warrick Page - Max

El reencuentro no se redujo a palabras. La química entre ambos, forjada hace más de tres décadas frente a las cámaras, se trasladó al escenario en abrazos, sonrisas y gestos cálidos que resonaron entre los invitados.

Para los fanáticos de ER, la reunión de Clooney y Wyle fue también un recordatorio de la huella que dejó la serie en la cultura popular y en las carreras de quienes la protagonizaron. ER no solo definió el inicio de la fama global de Clooney, sino que también consolidó a Wyle como un actor versátil y respetado en televisión y cine. Tres décadas después, los lazos entre ambos permanecen fuertes y representativos de una era dorada de la televisión que muchos recuerdan con cariño.

El reencuentro de estas dos estrellas no fue solo una vuelta al pasado, sino también una celebración del presente. George Clooney, atraviesa un periodo de reencuentros: este año confirmó que Ocean’s 14 ya se encuentra en marcha y que volverá a compartir pantalla con Brad Pitt, Matt Damon y Julia Roberts. Además, disfruta del buen momento de Jay Kelly, la película que protagonizó junto a Adam Sandler y que llegó a los cines a finales de 2025.

Adam Sandler como Ron Sukenick y George Clooney como Jay Kelly en la próxima producción de Netflix Peter Mountain/Netflix - Netflix

Por su parte, Noah Wyle continúa enfocado en The Pitt, la serie en la que volvió a ponerse el guardapolvo para interpretar al doctor Michael Robinavitch: la segunda temporada se estrenó el 8 de enero de este año y ya se confirmó una tercera, lo que afianza su regreso a la televisión.