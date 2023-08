escuchar

Se conocieron los ratings de radio del trimestre de mayo a julio, y según los datos de Kantar IBOPE Media, en la general — lunes a domingo 24 hs — Mitre lideró, La Red volvió a quedar segunda y Radio 10 recuperó el tercer lugar del podio, desplazando a Radio Rivadavia hacia el cuarto lugar.

En materia de números, la AM 790 terminó el trimestre con un 34,86% de share. La Red AM 910 se mantuvo en el segundo lugar con un share de 14,83%, mientras que Radio 10 se quedó con el tercer lugar del podio con 14,20%

Radio Rivadavia AM 630 finalizó en el cuarto lugar con 13,62; la AM750 se ubicó en la quinta posición con 5,90 y Radio Continental AM 590 fue sexta con 4,96%. En la primera mañana de las AM, Eduardo Feinmann y su programa que va de 6 a 10, Alguien tiene que decirlo por Mitre lideraron con un share de 37,80%. Esta vez, el segundo lugar fue para Gustavo “El Gato” Sylvestre con 17,23% en Radio 10. Y cerró el podio Marcelo Longobardi, desde el micrófono de Radio Rivadavia, con 15,43%.

Jorge Lanata y Eduardo Feinmann son protagonistas del buen momento que atraviesa Radio Mitre, que fue la emisora más escuchada en el último trimestre Instagram Radio Mitre

En la segunda mañana, la franja 9 a 13, Lanata sin filtro, con Jorge Lanata en Mitre lideró con un share de 38,43%. Radio Rivadavia (en la franja están Longobardi, Jony Viale y Baby Etchecopar) ocupó el segundo lugar con 14,87%, y Jorge Rial con Argenzuela por Radio 10 completó el podio con un share de 13,55%.

Televisión: Fantino será parte de los sábados por la noche en El Nueve

Como había adelantado LA NACION, tras dejar abruptamente su ciclo en ESPN y despedirse de América, en donde en los últimos años condujo Intratables y Animales sueltos, Alejandro Fantino se volcó de lleno a su propio canal de streaming Neura Media, pero ahora ya está listo para volver a la televisión de aire. Su regreso será desde el 9 de septiembre desde la pantalla de El Nueve y producido por Leandro Camani para Red Cube (empresa a cargo de la entrega de los Martín Fierro 2020, entre otros eventos), y el propio canal.

El Nueve ya anunció que Fantino firmó su contrato y está trabajando en su nuevo programa de entrevistas, que irá los sábados de 21 a 23.

Alejandro Fantino desembarca en elnueve, donde tendrá un programa los sábados a la noche Captura América TV

Por otro lado, el canal del Grupo Octubre hará desde el próximo martes 22 de agosto pequeñas modificaciones de horarios en sus tardes, donde a las 13.30, el info magazine Todas las tardes, que conduce Karin Cohen junto a un panel integrado por Tatiana Schapiro, David Kavlin, Diego García Saéz, Lola Cordero y Noelia Barral Grigera, luego a las 15.30 se emitirá Médico de Familia, el programa que aborda el cuidado de la salud desde diferentes perspectivas y secciones de la mano del Dr. Jorge Tartaglione y de 17 a 19 — sumando 30 minutos más —, Escuela de Cocina, el ciclo gastronómico en el cual Jimena Monteverde, Sebastian “Coco” Carreño, Mariana Corbetta y Paco Almeida.

La vuelta de FM Horizonte tiene fecha

Editorial Perfil anuncio oficialmente el regreso de FM Horizonte, como había adelantado LA NACION, tras un acuerdo entre el grupo de medios de Jorge Fontevecchia y Fernando Marín, entre otros.

El regreso será el próximo lunes 4 de septiembre, en la FM 101.9 — actualmente Radio Perfil — emisora de noticias que pasará a emitirse en la AM 1190, exRadio América -. En los próximos días, se dará a conocer quiénes serán parte del staff artístico de la misma y, además, tendrá su lanzamiento oficial el 29 de agosto.

Vuelve al aire una emisora clásica: Radio Horizonte FM 94.3 (imagen ilustrativa) Shutterstock

Horizonte nació el 14 de agosto de 1986, creada por el empresario Fernando Marín. Eran tiempos en que el fenómeno de la FM se encontraba en plena renovación y crecimiento tras el regreso de la democracia. Salió al aire por primera vez, desde el edificio de Radio Nacional en Maipú 555 identificándose como FM Mundo. La emisora también se llamó FM Paraíso, hasta que, finalmente, y ya ubicada en los estudios del séptimo piso de la calle Perón 646, inició oficialmente sus transmisiones con el nombre de Radio Horizonte FM 94.3.

Su estilo vanguardista la convirtió rápidamente en la FM más escuchada de la Argentina, musicalizando la vida de sus oyentes que encontraban una guía musical con novedades de destacados artistas internacionales.

Horizonte marcó un hito en los años ochenta y generó un antes y un después en la radiofonía argentina, al instalar el concepto de “trasnoche”, convirtiéndose de esta manera en la primera emisora con programación durante las 24 horas.

También pionera en las transmisiones veraniegas desde la Costa Atlántica, la estación pasó a manos de la empresaria Amalia Lacroze de Fortabat a principios de los noventa para seguir fortaleciendo el especial vínculo existente con su audiencia, a partir de las voces emblemáticas de, por ejemplo, Mario Mazzone y Quique Matavos, quienes aún hoy son recordados con ese afecto tan especial que produce la nostalgia.