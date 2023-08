Liliana Parodi asesorará a Daniel Vila, IP prepara cambios y DNews festejó su primer año al aire

escuchar

En las últimas horas, trascendió que Liliana Parodi –famosa productora integral de televisión y exdirectora de contenidos de América TV–, volvía al canal con un cargo de asesoramiento. Si bien el rol de asesora existe, el mismo no será como empleada del Grupo América, sino que trabajará exclusivamente para Daniel Vila, presidente de la empresa.

Liliana Parodi trabajará como asesora de Daniel Vila Alejandro Guyot

“Trabaja para Vila, no para el canal y le paga Daniel”, aseguraron desde el entono del grupo a LA NACION, y agregaron que no será una controladora de los gerentes como algunos quisieron dejar entrever, sino que ayudará a Vila “para saber qué pasa en el grupo y en la competencia”, tarea que no es de los gerentes.

Cambios en la dirección de IP

Agosto comenzó con novedades en la señal de noticias Información Periodística (IP). Ante la renuncia de Gerardo Foia Caruso a la dirección del mismo, –decidido a encarar un proyecto editorial que le requiere atención exclusiva–, ocupó el puesto Mariel Baiardi, quien anteriormente era subdirectora.

Recordemos que la señal Grupo Octubre, propiedad del sindicalista Víctor Santa María, se produce y sale al aire en los estudios de elnueve. El mismo inició sus emisiones el 17 de octubre de 2020.

DNews celebró un año al aire

DNews, la señal de noticias de DirecTV, la primera señal de noticias en vivo de Latinoamérica para Latinoamérica y el mundo, cumplió un año en el aire con el logro de haber trascendido las pantallas y haber sido elegida por millones de personas en simultáneo a través de DirecTV, DGO, cableoperadores y plataformas de streaming, redes sociales y más de 350 medios de comunicación -impresos, digitales y radiales- que la tomaron como fuente fidedigna de información y replicaron sus entrevistas y coberturas.

El equipo periodístico de DNews Gentileza

Esta semana lo celebraron con un coctel en sus oficinas de Buenos Aires, donde los anfitriones fueron los accionistas de Vrio Corp., Adrián, Darío y Lucas Werthein; Leo Flores, VP de Contenidos Propio de Vrio Corp, y Marcelo Salomone, director de Noticias de la compañía, junto a sus equipos. Los periodistas y conductores de la región se dieron cita en el evento viajando desde sus respectivos países: Darío Mizrahi, Agostina Scioli y Magali Schwartzman (Argentina), Lucía López (Chile), Estefanía Meira Serantes (Colombia), César García (Ecuador), Carmen Alvarado (Perú) y Pablo Londinsky (Uruguay).

DNews es hoy la única plataforma informativa en vivo de la región, con periodistas locales en Argentina, Chile, Uruguay, Colombia, Ecuador y Perú, y coberturas en directo desde las ciudades del mundo donde suceden los acontecimientos más trascendentales para la vida política, económica, social y cultural de la comunidad internacional y principalmente de Latinoamérica, llegando también a Brasil y México.

Leo Flores, VP de Contenidos Propio de Vrio Corp, y Marcelo Salomone, Director de Noticias de Vrio Corp. PABLO RICCI PHOTOGRAPHY

Hoy, DNews está disponible para más de 440 millones de personas en América Latina, con periodistas locales que conocen en profundidad las idiosincrasias de cada comunidad, sus valores y cultura, y producen información en un diálogo franco con los ciudadanos para cooperar con la toma asertiva de decisiones.