Uno de los regalos más ansiados sorprendió a Josefina Ansa, conocida como “La China”, quien desde sus redes sociales anunció que su novio, y actual padre de India, fruto del amor entre ambos, le propuso matrimonio en la mañana de este jueves. En el marco de su cumpleaños número 33, Diego Mendoza le entregó un hermoso anillo de compromiso a la periodista de espectáculos de Telefe Noticias. “¡Sí quiero!”, exclamó emocionada.

A través de su perfil de Instagram, la China compartió una foto de ella junto a su novio, en la que mostró el anillo plateado con una piedra brillosa incrustada en el centro. El vínculo entre el exjugador de Huracán y la periodista nació en 2021. Tras finalizar la pandemia de coronavirus, se confirmó el romance de los dos con una imagen publicada por el día de San Valentín. En tanto, la historia de amor se coronó con el nacimiento de India en junio de este año.

La China Ansa anunció su casamiento y enseñó su lujoso anillo (Fuente: Instagram/@chinitaansa)

No obstante, Ansa celebró con entusiasmo la reciente propuesta de Mendoza. “¡Sí quiero!”, escribió la China en la red social, a la vez que indicó: “Así empecé mi cumple. Y ahora, ¿qué le voy a pedir a las velitas? Si ya lo tengo todo. Me toca agradecer cada sueño cumplido. Esta familia es mi sostén, mi equilibrio, mi todo. Es más de lo que alguna vez soñé. Mi 2023 me encuentra en mi mejor versión”.

Y agregó: “Y vos Diego, mi futuro marido, me hiciste una mejor persona. Mucho más fuerte y segura. Sos mi equilibrio, y el mejor compañero que una persona pueda tener al lado. Cumpliste cada una de las promesas que me hiciste al conocernos y hoy mi vida con vos, es un sueño”. Luego del comunicado, desde una Storie replicó aquella postal y sentenció: “Me voy a casar con el amor de mi vida”.

En el marco de su cumpleaños 33, La China Ansa recibió la mejor sorpresa (Fuente: Instagram/@chinitaansa)

Minutos más tarde, el ex Huracán comentó el tierno mensaje y depositó un profundo agradecimiento a la periodista. “Gracias por acompañarme y enseñarme a ser una mejor persona día a día. ¡Feliz vida y te merecés todo lo lindo que estás viviendo! ¡Te amo Josefina!”, expresó.

En tanto, debido a la popularidad de la China, una serie de famosos también le manifestaron sus cariños. Noelia Marzol fue una de las primeras en felicitarla, y le escribió: “Qué hermoso. Los queremos vecinos”; En tanto, Sol Pérez le puso: “Muero de amor. Feliz cumple chinita hermosa. ¡Qué año se viene!“. Por su parte, Sofía “Jujuy” Jiménez comentó: “Awwwww te merecés toda esa felicidad y amor chinis, sos lo más. Me alegro mucho por vos. A seguir gozando de la life”. A su vez, Rodolfo Barili y Agustina Casanova, compañeros de trabajo de la periodista, le desearon muchas felicidades.

Lo cierto es que días atrás, la China compartió un mensaje en la misma plataforma que generó dudas entre sus seguidores y que por parte de algunos fue tomado como una señal de lo que se vendría. En una imagen, en la que posaron ambos junto a su beba India, la periodista escribió: “Si lo que tenemos hasta ahora es maravilloso, ni se imaginan lo que viene. Nos amo”. Sin más, de momento Ansa solo indicó que Diego y ella están comprometidos, sin brindar más información acerca de cuándo y donde será la boda, por lo que conforme avancen las semanas, detallará mediante sus redes los preparativos de la ceremonia.