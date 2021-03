Norman Briski bromeó sobre su paternidad tardía: “Ahora Cormillot me ganó”

Actor y director con una larga trayectoria en cine, teatro y televisión, Norman Briski (83) y su joven esposa Eliana Wassermann se convirtieron en padres de mellizas en agosto de 2015, cuando nacieron Sibelina y Galatea. Este lunes reflexionó sobre su paternidad tardía y bromeó al enterarse del embarazo de la mujer de Alberto Cormillot (82).

Entrevistado en el programa Esto no es Hollyood (Mucha Radio), Norman Briski reveló cómo es su experiencia de volver a ser padre en la tercera edad y vinculó su caso con el del afamado médico nutricionista.

El actor volvió al ruedo en este 2021 con dos obras: el reestreno de La conducta de los pájaros y 981. Luego de haber recibido la primera dosis de la vacuna contra la Covid-19, fue entrevistado por Fernanda Iglesias en su programa radial. “Me vacuné hace 10 días con la vacuna de Oxford. Me dolió un poco donde me la dieron, un día y medio y se acabó, a no ser que me hayan dado otra cosa. No tuve ningún efecto secundario”, comentó entre risas.

Consultado acerca de la decisión de tener hijos a los 78 años, Briski vinculó su caso con el del nutricionista. “Bueno… ahora me ganó (Alberto) Cormillot, ¿no? Yo lo conozco de hace muchísimos años: mis hijas mayores, Catalina, Olinda y mi hijo Gastón, especialmente, han jugado con sus hijos [René y Adrián]. Lo conozco y sé que es extremadamente solidario y cordial”, opinó.

Iglesias quiso saber si tenía alguna recomendación para darle a Cormillot sobre eso que vivió hace escasos cinco años, pero Briski fue contundente. “Consejo yo no, eso ya pertenece a profesionales, que son los que saben mejor, adaptándose a cada chico. Porque cada chico es un universo distinto. Y los hay buenos, que te dicen ese periodo de lactancia, y todas esas cosas, hay mucha gente muy capaz”, remarcó.

LA NACION