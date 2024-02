escuchar

Alejandro Canepa cumplió 30 años en Continental y 22 con su ciclo La Hora del Campo

El periodista agropecuario Alejandro Canepa está cumpliendo 30 años en radio Continental. El referente del quehacer del campo y la ganadería, que ya lleva 40 años en el rubro, comenzó su labor en la AM 590 haciendo micros diarios a lo largo de la programación (actualmente realiza cinco micros al día, en los ciclos de Daniel López, Santo Biasatti, Fernando Carnota y El Rifle Varela, de los cuales por las mañanas sale al aire in situ desde el mercado de Cañuelas, siendo un pionero de realizar su labor desde el mismo lugar de los mercados).

Canepa, de festejo por su trayectoria en Continental

A su vez, Canepa, que conduce el también el ciclo Agro Noticias en la señal Chacra TV desde hace 22 años, está al frente del ciclo La Hora del Campo, los sábados de 6 a 10 de la mañana, siendo uno de los pocos periodistas y programas que atravesaron cuatro gestiones de duelos y directores de la emisora.

Willy Kohan por partida doble con su ciclo Somos Nosotros

Este 2024, el ciclo comandado por Guillermo Willy Kohan y Beto Valdez, Somos Nosotros, tiene aire por partida doble. Desde comienzos de febrero, el mismo regresó de manera diaria (en 2023 lo hizo de 18 a 20 h. en Rivadavia) a FM Milenium 106.7 en su clásico horario de 19 a 20, y desde este domingo entre las 17 y las 20, tendrá una edición extra en Rivadavia denominada Somos Nosotros La Previa.

La continuidad en Rivadavia de manera semanal se debe a que la AM 630 está en búsqueda de reformular sus domingos ya que aún no se tiene una programación clara, debido a que a fines de enero se decidió hacer cambios de último momento y se realizaron modificaciones a la grilla que se tenía pensada. Hasta el cierre de esta nota, de 9 a 12 sigue Ignacio Ortelli, con Si Pasa Pasa; Contacto Digital, con Alejandro Alfie, y Gastón Roitberg de 14 a 16; y de 16 a 17 Lucas Morando con Nueva Normalidad, por lo que resta saber qué ira de 12 a 14 y qué horarios finalmente ocuparán los especiales de Rivadavia Podcast y también los especiales de Tarico on the Rotemberg, con Ariel Tarico y David Rotemberg.

Cómo comenzaron las principales emisoras el 2024 a nivel audiencia

Se conocieron los niveles de audiencia de las principales radios AM y FM en lo que respecta el primer mes de este 2024, de acuerdo a las mediciones que realiza Kantar IBOPE Media.

Se conocieron las mediciones de IBOPE de las radios AM Shutterstock

Por el lado de las radios AM, Radio Mitre 790 lideró las mediciones en la franja de lunes a domingo 24 horas. Lo hizo con un share de 38,1%; segunda estuvo Radio 10: con 15,8 % de share; tercera, La Red 910 con un share de 13,8; cuarta Rivadavia 630, con 10.3% y en el 5to puesto Continental 590 con el 6%.

Por el lado de las FM, continúa líder La 100 99.9 con el 22.3 %, seguida por Aspen 102.3 con el 13,6 %, luego Disney 94.3 con 9,4 %, Urbana Play 104.3 6,9 % y cierra POP 101.5 con el 6,6%.