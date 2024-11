Novedades en los medios: la radio interesada en Fernando Bravo y una llegada al streaming

Fernando Bravo y su relación con Continental: ¿hay otra radio interesada?

Como es sabido, Radio Continental no está pasando por el mejor momento en materia de pagos y cuya crisis se profundiza mes a mes con medidas de fuerza en pos de una regularización salarial. Por dicha razón, según pudo saber LA NACION, una de sus máximas figuras como lo es Fernando Bravo (conduce desde hace más de 10 años Bravo Continental a diario de 13 a 17 h.), podría estar siendo buscado por otro dial. Así las cosas, el grupo de medios Alpha Media tendría interés de tenerlo en alguna de sus AM llegado el caso que Bravo deje, por motu proprio, la AM 590

Fernando Bravo, en Continental

Recordamos que actualmente Alpha Media cuenta con las AM 630 (Rivadavia), AM 550 (Colonia), AM 900 (SPLENDID) y LT3 AM680 de Rosario.

Perfil y el streaming Norita en dúplex

Lufrano y Facundo Herrera, con Una Vida Tranquila

En noviembre debutaron Rosario Lufrano y Facundo Herrera con Una Vida Tranquila por Radio Perfil AM 1190 en dúplex por el streaming Norita (proyecto liderado por Lufrano en homenaje a Nora Cortiñas, co fundadora de Madres de Plaza de Mayo). El mismo se emite de lunes a viernes, de 14 a 16, y tiene contenidos políticos, sociales y culturales, con un staff integrado, además, por Claudio Martínez en ciencia y tecnología, Néstor Espósito en judiciales, Agustina Dimola y Paula Stilman en sociedad, Ezequiel Orlando en economía y Alejandro Stilman en cultura y literatura.

La FM 104.9 cambio de estilo y será relanzada en 2025

La ex FM Top 104.9 propiedad de Norberto Claudio Kirovsky (Discos Magenta) levantó su programación y dejó de emitir música del estilo salsa, bachata, cumbia pop y cuarteto, y pasó a emitir música al estilo de una radio FM de clásicos como pueden ser Blue 100.7 Aspen 102.3 o la actual FM NOW 97.9

