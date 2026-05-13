El drama que obligó a Sofía Gonet a mudarse de inmediato: “Mi vecino me quería asesinar”

Sofía Gonet mostró su nuevo departamento mediante TikTok y dejó a más de un seguidor con la boca abierta por los lujos que posee la propiedad. “La Reini”, como es conocida en las redes sociales, realizó un descargo al inicio del video en el que justificó su decisión de mudarse y lo atribuyó a un vecino violento.

La influencer fue directo al grano y explicó que eligió cambiar de casa por dos razones particulares. La primera se debe “a que tenía un vecino psicópata que me quería matar a mí y a mis perros. Me tuve que ir”, dijo.

Sofía Gonet contó que se tuvo que mudar porque un vecino quería asesinarla (Fuente: tiktok @sofiagonet)

“En segundo lugar, estoy en un proceso de sanación, de cambiar todas las energías. Así que dije: ‘¿sábés qué? A la mier*a todo, cambio las energías del departamento y me mudo”. Esto último se debe a su reciente separación con Homero Pettinato y la polémica mediática que generó.

Pese a ese dramático momento que la obligó a buscar otra casa, Gonet arribó a un departamento en un barrio porteño del cual no reveló su ubicación, solo que enseñó que sus balcones dan a una calle central con arboleda. En su clip apareció ilusionada y alegre de tener un espacio más tranquilo, a diferencia del anterior.

El house tour de Sofía Gonet

El departamento que eligió Gonet se trata de una propiedad con dos habitaciones, un baño en suite, un toilette, un comedor y cocina integrados. El mismo está en el piso intermedio de un edificio.

Sofi Gonet dijo que tiene un inodoro inteligente que reproduce listas de Spotify (Fuente: Tiktok)

Lo primero que mostró la Reini fue la cocina. La heladera está cubierta por madera que simula ser un mueble más y combina a la perfección con las alacenas y el bajo mesada. El horno y las hornallas están empotrados. “Acá voy a estar haciendo mis recetas y presentando mis dotes culinarios”, adelantó con entusiasmo la subcampeona de MasterChef Celebrity.

Luego avanzó hacia una de las habitaciones, la más pequeña. Como proyecto a futuro, piensa convertirla en una oficina y una sala de streaming. “Tengo ganas de streamear desde casa y este va a ser el lugar”, anunció Gonet.

“Acá tenemos el baño” y acto seguido, indicó cuál era el inodoro y destacó que se trata de uno inteligente; además de reproducir música, la tapa se levanta cuando un individuo enciende la luz. Según enseñó, el toilette, que será para las visitas, también tiene un inodoro de esas características.

Junto con su mamá, La Reini dijo: “Es un departamento inteligente”. Por su parte, la progenitora presentó un control remoto para manejar las funciones del baño y dijo: “Tiene botones para el agua, el aire y la lista de Spotify. Lo presionás y te canta tus canciones favoritas”.

Gonet adelantó que una de sus habitaciones estará destinada a una sala de streaming (Fuente: Tiktok)

“¿Cuál va a ser tu playlist?”, consultó Gonet con intriga y su mamá respondió: “Algún tango seguramente”. Después de esa sección, se dirigieron al lavadero y contaron que el lavarropas también tiene una pantalla digital para controlar el proceso.

Antes de terminar con su recorrido, mostró el balcón principal que conecta con el living. Allí señaló que no le gustan las redes de protección que se cuelgan en los límites, pero justificó: “Voy a tener que usar sí o sí una porque les juro que mi perro Dolce pasa por acá”.