Nueva casa, nueva vida: Benjamín Vicuña estrenó departamento de soltero

Benjamín Vicuña estrenó su departamento de soltero, tras varias semanas de anunciar su separación de la China Suárez. Con cálidas imágenes de su hogar, el actor chileno le presentó a sus seguidores el lugar en el que vivirá de ahora en adelante.

Por estos días, Suárez se encuentra instalada en España por razones laborales. Mientras supera la polémica que generó la crisis entre Wanda Nara y Mauro Icardi en la que ella quedó envuelta, la actriz se muestra feliz en paseos por Madrid, en tanto avanzan sus nuevos proyectos profesionales.

Por su parte, Vicuña no parece quedarse atrás: en las últimas horas se mostró más activo que nunca, entre camarines y postales de su nuevo hogar. “Home” (Hogar), escribió sobre una de las imágenes que compartió, en la que mostró una mesa lista para la cena, con bandejas de sushi, una botella de vino y un juego de copas.

Benjamín Vicuña mostró su nuevo departamento de soltero

Días atrás, Vicuña se pronunció sobre el escándalo en el que quedó envuelta su expareja a partir de la crisis entre Nara e Icardi. Tras una catarata de críticas y ataques a la China, el actor se refirió al tema desde sus redes sociales y pidió que cese el hostigamiento hacia ella. “No puedo dejar pasar la violencia que se genera en medios y redes hacia una mujer que quiero y respeto como madre de mis hijos”, sostuvo el padre de Magnolia y Amancio, marcando su posición.

Esa misma semana, la propia Suárez debió publicar su descargo frente a la presión mediática y de las redes sociales. “He guardado por mucho tiempo silencio por varias razones. La principal por miedo e inexperiencia. Por no saber cómo nombrar el nivel de mentiras y atrocidades que se dicen para sustentar el minuto a minuto televisivo”, comenzó la actriz. “Lo que está sucediendo hoy tiene detrás una historia mucho más grande y profunda, de la que seguramente muchas mujeres van a sentirse identificadas. Me ha tocado relacionarme con hombres a los que les he creído siempre su palabra, que estaban separados, separándose o que no había conflictos”, continuó.

Luego de admitir que quizás había sido demasiado inocente frente a las palabras de Icardi, y que ella nunca alentó la situación, concluyó: “Gracias a todas las personas que me brindaron apoyo, que entienden lo que pasé y callé en el pasado, dejando que personas heridas me pongan en lugares injustos y que hoy esto se vuelve a repetir pero ya no más con mi silencio. Soy una mujer que ya no tiene miedo de hacer valer mi derecho a vivir libre de prejuicios. Y ojalá esto no sirve solo como un descargo sino también para reflexionar sobre nosotras”.