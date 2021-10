El dolor de Alfredo y Nazareno Casero por una triste pérdida: “Te voy a recordar siempre”

Nazareno y Alfredo Casero contaron en las redes sociales que murió su perro llamado Yeso. Padre e hijo, cada uno a su estilo, expresaron sus sentimientos por la pérdida de la mascota que los acompañó en los últimos 17 años.

“Hoy me toca despedir a Yeso, mi amigo, el que me acompañó por casi 17 años. Son tantas las cosas que podría decir que harían este posteo infinito, como vos, pero solo voy a agradecerte por haberme acompañado y enseñado tanto”, escribió Nazareno en su cuenta de Instagram, como el texto de una galería de imágenes de su mascota.

“Ojalá haya podido hacerte feliz al menos una octava parte lo que vos me hiciste feliz a mí. Te voy a recordar por siempre. Gracias, Yeso, gracias por todo, que fue muchísimo”, concluyó uno de los protagonistas de Maradona: sueño bendito (Amazon Prime), quien entre la mayoría de sus posteos de los últimos años tiene una foto de su perro.

En tanto, su padre, en su cuenta de la misma plataforma, publicó: “Se fue el Yeso, después de casi 19 años de vivir como un rey: el perro más mala onda, enojón y bueno. Siempre blancos y negros. Perros que nos enseñaron a ser viejos con la dignidad de los monarcas. Adiós p......o...ya nos veremos”.

“Un perro línea dura. Ya se hace sentir su falta”, se destacó el comentario de su hijo, entre las decenas de los que recibió el humorista de sus seguidores, quienes expresaron la empatía con el dolor de ambos artistas.

Nazareno Casero y su interpretación de Maradona

El viernes 29 de octubre se estrena Maradona: sueño bendito, la serie que aborda la vida del astro que se podrá ver a través de Amazon Prime Video. Nazareno Casero, Nicolás Goldschmidt y Juan Palomino fueron los actores elegidos para interpretar al futbolista en las diferentes etapas de su vida de adulto.

Maradona en tres etapas: Nicolás Goldschmidt, Nazareno Casero y Juan Palomino son los encargados de personificarlo Amazon Prime Video

Hace unos días, los tres actores fueron entrevistados por LA NACION y Nazareno contó cómo fue el trabajo de ponerse en la piel del astro cuando estaba en su plenitud futbolística. “Se hizo un laburo muy intenso. Se trató de buscar cuáles eran los gestos que mejor nos quedaban, de una manera orgánica y sin que sea una imitación de Sapag. No se trataba de imitar a Maradona, sino de interpretarlo”, explicó.

Y agregó: “Yo en particular adopté esa actitud de ´hijos de puta, ahora van a ver´, que era uno de los motores maradonianos: ponerse algo entre ojos y no parar hasta conseguirlo. Buscar ese rasgo psicológico también me sirvió, porque no se trataba de tener fortaleza física sin fortaleza psíquica. Era la mentalidad de un campeón, de alguien decidido a ganar”.