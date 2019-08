Katy Perry

A pocos días de que el modelo Josh Kloss denunciara públicamente a Katy Perry por supuesto acoso sexual, la cantante vuelve a ser noticia por una nueva acusación en su contra por presuntos hechos similares. La presentadora rusa Tina Kandaleki es quien afirma ahora que la artista se sobrepasó con ella en una fiesta privada.

La animadora relató a medios de su país, que en una ocasión la invitaron a una celebración privada a la que acudió la cantante, en la que sostiene haber mantenido un encuentro más que incómodo con Perry.

"Ella se mostraba bastante alegre y me eligió como un objeto para manifestar su pasión. Iba borracha y se me acercó, me tocó inapropiadamente e intentó besarme. Logré esquivar la situación y ella buscó a otra mujer con quien compartir besos, abrazos y bailes fuera de lugar", afirmó.

"Por lo que puedo decir, no hubo víctimas en la fiesta, pero no me sorprendería la ola de fanáticos infelices que durante años llevaron este sufrimiento dentro de sí y que, de repente, recordaron su dignidad perdida", reflexionó Kandelaki, que dijo haber tomado la decisión de contar el episodio después de conocer el testimonio de Josh Kloss.

La acusación de la presentadora contra Perry es la segunda por abuso sexual en una semana. El modelo, que fue parte del videoclip de la cantante "Teenage Dream", afirmó desde las redes sociales que ella lo desnudó a la fuerza en medio de una fiesta. Kloss la acusó así de haberlo "agredido sexualmente" y señaló que las mujeres con poder, al igual que los hombres con poder, pueden ser igual de "desagradables".