Nueva dinámica en la casa de Gran Hermano: empieza el juego del “congelado”

En el transcurso de la temporada actual de Gran Hermano (Telefe), los espectadores son testigos de nuevas dinámicas que mantienen a los concursantes en alerta máxima, como juegos, gritos e intervenciones y sanciones de Gran Hermano.

Ahora, todo indica que se incorporará una variante ya hecha en varias ediciones alrededor del mundo: el famoso “congelado”. Esta táctica, que fue empleada en diversas versiones del popular programa de realidad en todo el planeta, implica que los participantes deben quedarse completamente inmóviles en medio de sus actividades diarias cuando la orden del “congelado” es anunciada.

El “congelado” puede ocurrir en cualquier momento del día, generando momentos de tensión y expectativa entre los concursantes y los espectadores por igual. Desde la sala de estar hasta el jardín, ningún lugar es seguro cuando se levanta la orden. Los concursantes deben mantenerse en silencio y sin moverse hasta que se levante la restricción, lo que puede durar desde unos pocos segundos hasta varios minutos, dependiendo de la decisión de los productores del programa.

Esta dinámica no solo añade un elemento adicional de imprevisibilidad al juego, sino que también puede ser utilizada estratégicamente por los productores para introducir desafíos sorpresa, realizar cambios en la dinámica del juego o simplemente para mantener a los concursantes alerta en todo momento.

Lo más relevante de esta dinámica es la entrada de algún ser querido de algunos de los participantes en el momento del congelamiento. La escena más viral se ha registrado en Gran Hermano Estados Unidos, cuando la novia de uno de los participantes, quien le estaba siendo infiel con otra jugadora de la casa, entró y lo acusó frente a todos.

Incluso, en muchas ediciones también han hecho ingresar a las mascotas de los jugadores, pero como estos no se pueden mover y es muy cruel para el animal, decidieron no incluirlo en esta edición de Gran Hermano Argentina. Las reglas son claras, no pueden moverse ni hablar cuando están en el momento del “congelado” o podrían sufrir una sanción, nominación y hasta expulsión. No sea hasta que Gran Hermano dé la señal de que pueden “descongelarse”.

Muchos usuarios en redes sociales, antes de la salida de Sabrina, pedían que iniciaran la variante del “congelado” y fuera Brian, su novio, quien entrara para decirle lo que pensaba a la jugadora. Aunque el “congelado” puede ser desafiante para los concursantes, quienes deben adaptarse rápidamente a las reglas cambiantes del juego, también brinda a los espectadores momentos emocionantes y memorables que contribuyen a la experiencia única que ofrece Gran Hermano.