Hace algunos meses, Oriana Sabatini y Paulo Dybala sorprendieron a sus seguidores al dar a conocer que, luego de más de cuatro años de relación, estaban listos para dar un paso más y se comprometieron. Ahora, la mamá de la artista, Catherine Fulop, dio algunos detalles de cómo será la boda de ensueño de la pareja, que tendrá lugar en Argentina, para estar cerca de sus seres queridos.

En diálogo con Socios del espectáculo (eltrece), la actriz habló sobre su emoción en estos momentos por la planificación de la boda de su hija, e incluso dio detalles de cómo va a ser el evento. “Estoy re contenta, pero no puedo decir nada, me tienen atada. Va a ser el 20 de julio, el día del amigo, en Buenos Aires”, adelantó, con mucho entusiasmo.

De todas formas, el detalle que más llamó la atención fue la revelación que hizo respecto a la privacidad del evento. Al ser consultada por si estará prohibido el uso de celulares durante la ceremonia, una tendencia que viene siendo furor en el mundo del espectáculo, opinó: “Seguramente, porque por más que uno le puedo decir a sus amigos o a la familia, ‘mira, no vayas a estar molestando a no sé, Paredes (Leandro) o a De Paul (Rodrigo)’, yo creo que la gente lo va a agradecer”.

“Las fotos la van a tomar los fotógrafos, y yo voy a poder tener todas las fotos que yo quiera y voy a estar presente en ese momento”, reflexionó al respecto.

Cabe destacar que esta es una determinación que toman varios famosos a la hora de cuidar la privacidad de su celebración, como fue el caso de Stefi Roitman y Ricky Montaner, e incluso de Evaluna Montaner y Camilo. Además, se supo esta semana que eso mismo lo van a implementar Cande Tinelli y Coti Sorokin, para mantener la intimidad de la boda.

Con respecto a otros detalles de la organización, la madre de la futura novia reveló: “Lo organiza Claudia Villafañe y, como Ori no se puede hacer el vestido acá, escogió a Dolce & Gabbana como diseñador, va a tener cambios”.

“El novio también tiene sus cambios, va a ser una boda muy clásica”, cerró con una sonrisa de oreja a oreja.

La contundente advertencia de Oriana Sabatini a Paulo Dybala si no se casaban

La actriz y conductora venezolana dejó en evidencia su gran sorpresa al encontrarse con el pedido de matrimonio, que sucedió cuando Paulo Dybala se arrodilló frente a su hija en la Fontana di Trevi y con amigos de testigos. “Al tema del casamiento yo ya lo había dado de baja. Cuando me vinieron con la sorpresa, que nos llamaron desde Roma, dije ‘¿¡qué!? ¡Mentira!’”, confesó.

La postal con la que la pareja confirmó su inminente boda

Además, dejó en claro que su deseo estaba latente, pero la demora tenía que ver con que el futbolista alegaba que no quería casarse, por lo que Oriana le había dado una contundente advertencia en el caso de no tomar esa decisión.

“Él le decía ‘¿para qué te querés casar? Yo no voy a casar nunca’”, contó Cathy Fulop, respecto a una conversación que habían tenido su hija y su pareja tiempo atrás.

Ante esos planteos, Oriana le dio su punto de vista: “Y ella le decía ‘bueno, no te casarás... no vamos a tener hijos, yo no voy a tener hijos si no nos casamos’”.