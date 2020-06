Oscar González Oro aseguró que se defraudó en tiempo récord con el Gobierno. Crédito: Captura Instagram

17 de junio de 2020 • 10:20

Durante una charla que mantuvieron en el pase de sus programas radiales, Oscar González Oro le expresó a Baby Etchecopar que se sentía defraudado con el gobierno de Alberto Fernández , en quien había depositado su confianza.

"Me siento defraudado, siento que me mintieron. No al país, a mí me mintieron. Me defraudaron en seis meses, un récord", afirmó el conductor de "Tarde pero temprano", que se emite por Radio Rivadavia .

"Y. pero vos le diste bola y les creíste más que el resto", le recordó Etchecopar . "Sí, es cierto, la verdad no me siento bien", le respondió González Oro. Mientras que su compañero insistió: "Yo cuando te escuchaba pensaba: '¿Este hombre le cree todavía?' Pero escuchame una cosa: si se veía... ¿Sabés qué pasa? Yo creo que Alberto puede ser un gran tipo, pero si vos echás una gota de agua pura adentro del agua podrida, se transforma en agua podrida".

"Si hoy sacara el libro con el mismo título seguiría vigente: 'La Argentina que me duele'. No cambió nada, nada...", agregó el locutor en referencia al material que publicó en 2009, cuyo título principal es "Radiografía de mi país" .

Oscar González Oro había realizado una entrevista con Alberto Fernández en febrero pasado. En la previa de la nota el conductor había dicho. "En el país hay una sola lapicera número uno y la tiene Alberto, pero lamentablemente el cartucho con la tinta lo tiene Cristina". El primer mandatario entonces le respondió: "No hay doble comando en la Argentina. Yo tengo la lapicera y los cartuchos de tinta".