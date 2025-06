El reconocido periodista Oscar González “El Negro” Oro generó preocupación entre sus seguidores tras compartir reflexiones sobre la finitud y los afectos. Ante la ola de comentarios, salió a explicar el significado de sus palabras y las desvinculó de su estado personal.

El periodista generó preocupación entre sus seguidores debido a un posteo en sus historias de Instagram

¿Qué pasó con Oscar González Oro en Instagram?

Oscar “el Negro” González Oro, de 73 años, sorprendió a sus seguidores en Instagram al publicar una serie de mensajes que aludían al tiempo, los afectos y la finitud de la vida. Las frases, tales como “Ama sin medida, el último ‘te amo’ no avisa”, desataron una ola de preocupación entre sus seguidores, quienes interpretaron los mensajes como una posible despedida.

¿Cuáles fueron los mensajes que generaron la alarma?

Las historias de Instagram en la cuenta oficial del periodista se llenaron de reflexiones que invitaban a valorar los momentos cotidianos y las relaciones personales. Algunas de las frases compartidas fueron:

“Sacá el tiempo, la última reunión familiar no avisa”.

“Haz esa sobremesa, la última comida juntos no avisa”.

“Besa con alma, el último beso no avisa”.

“Responde esa llamada, el último ‘ring’ no avisa”.

“Acepta esa invitación, el último café no avisa”.

“Abraza fuerte, porque el último abrazo no avisa”.

“Perdona rápido, la última discusión no avisa”.

Los posteos en las historias del periodista que causaron preocupación entre sus seguidores

La publicación de estos mensajes no pasó desapercibida. El periodista Luis Bremer, en el programa A la tarde en América TV, comentó: “Eran mensajes que, más allá de que son reflexivos, a muchos nos dio la sensación de despedida. Y nos alertó”. Bremer reveló que se comunicó con González Oro para indagar sobre el motivo de sus publicaciones y sugirió que el periodista podría estar en medio de un desencuentro familiar.

Bremer añadió: “Siento que hay un desencuentro con sus hijos que tiene que ver con la adultez mayor. Yo por eso, un irreverente, me tomé la posibilidad de recomendarle que trabaje. Oscar es una persona que está vital, que tiene conocimiento para dar, que tiene templanza de conocer el medio, tal vez no en la exigencia de un diario, no la cobertura periodística de una primera mañana, pero sí que vuelva al ruedo”.

¿Cuál fue la aclaración de Oscar González Oro?

Ante la repercusión generada, González Oro decidió aclarar la situación a través de sus redes sociales. “Estoy muy bien. No todo lo que publico tiene que ver conmigo”, aseguró. “La mayoría son frases de gente a la cual admiro, gracias”, sentenció, para desvincular así sus publicaciones de un estado personal de tristeza o despedida que publico anteriormente.

Luego de las acusaciones, González Oro aclaró que las frases que había posteado anteriormente no se referían a él

¿Es la primera vez que genera preocupación con sus posteos?

No es la primera vez que el comunicador genera inquietud con sus publicaciones en redes sociales. En agosto de 2023, escribió: “Siento o sé que el final se acerca. Y no me arrepiento de nada. Vida hermosa y seguramente adiós hermoso. Dejé huella en todo lo que hice. Estoy cansado y triste por no llegar a ver a mi país sano y feliz. Si me voy, me voy entero. Cumplí con todo lo que me propuse y con esta vejez soñada. Gracias por hacerme feliz. Dios, si es que Dios, salva mi alma, si es que tengo alma”. En esa ocasión, también recibió numerosos mensajes de preocupación y apoyo por parte de sus seguidores.

