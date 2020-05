"¿Para qué me llamaste Duggan? ¿Para aleccionarme?", le preguntó Boggiano al conductor de Radio 10 Fuente: Archivo

4 de mayo de 2020 • 13:51

Miguel Boggiano y Pablo Duggan se sacaron chispas esta mañana durante un tenso diálogo radial en el cual el economista argumentó por qué estaba en contra de extender la cuarentena para enfrentar al coronavirus más allá del 10 de mayo.

En un reportaje que incluyó chicanas de todo tipo, el conductor de Radio 10 trató de irresponsable al analista financiero ultraliberal al que llamó "rebelde" y "anarquista", pero este replicó: "¿Para qué me llamás Duggan? ¿Para aleccionarme?".

La semana pasada se hizo viral un tuit de Boggiano que desató la polémica, y que recibió críticas y apoyos de distintos sectores. "El 11 de mayo saldré a la calle y voy a empezar a hacer vida 'normal'. Me hartaron con las extensiones. No voy a tolerar una extensión más. El efecto benéfico de estar en casa, si existió tal cosa, quedó matemática y dinámicamente en el pasado", decía el mensaje con el hashtag #BastaDeCuarentena

"Está en linea Miguel Boggiano, a ver si esto es algo lógico o es una irresponsabilidad", lo presentó Duggan con ironía.

"La cuarentena tuvo un sentido pero su efecto quedó en el pasado, somos el país que menos testea y no tenemos información", empezó Boggiano, pero el periodista replicó: "Estás equivocado, ¿en qué te basás?".

Luego de intercambiar datos e información que sostenían el punto de vista de cada uno, y cuando Duggan le volvió a decir que estaba equivocado, Boggiano lo cortó: "Pablo, ¿me llamaste para aleccionarme? Si me llamás para aleccionarme podés hacer un monólogo y evitamos hablar".

"Quiero saber por qué te querés rebelar", le preguntó el conductor. "Porque del 25 de mayo nos van a pasar al 10 de junio, y del 10 al 25 de junio. Y porque este es un Gobierno que no tiene credibilidad, y hay mucha gente que está empezando a sospechar y tiene miedo", contestó el economista y CEO de Carta Financiera.

Cuando el periodista le volvió a preguntar, el entrevistado se ofuscó: "¿Me vas a dejar hablar? Están avasallando las libertades de la gente y parece que tenemos que pedir permiso para todo, es peligroso cuando delegás al gobernante mansamente libertades, y a un Gobierno que tiene un historial.", dijo, pero Duggan lo interrumpió otra vez: "Este Gobierno arrancó el 10 de diciembre", le recordó.

"Este Gobierno es una extensión kirchnerista, si querés negar eso, bueno. No tengo mucho más que decir", respondió Boggiano.

"Te va a ir a buscar la policía", le avisó el conductor.

"Vos dejame a mi que cada uno es responsable de lo que hace", afirmó Boggiano, y agregó: "Te digo que estás en el rol de ciberpatrulla pero haciéndolo por radio.".

"Andá a la Justicia", le aconsejó Duggan.

"Haceme reír Pablo, ¿a la Justicia a esperar seis meses una respuesta? Dejate de embromar, ¿en qué país vivís? Contate otro Pablo. Evidentemente vos sabés todo, me estás ciberpatrullando. No parás de hablarme encima, no sé ni lo que me decís", lo chicaneó Boggiano.

"Estás hecho un anarquista", le devolvió Duggan, y agregó: "Está dicho, vas a ser un rebelde a partir del 11 de mayo. Te llamo antes".

"Dale, llamame y aleccioname un poco más. Tomá nota a ver qué cosas me vas a enseñar, estaría bueno", se despidió Boggiano.