escuchar

Este jueves murió Silvina Luna, luego de 79 días de internación en el Hospital Italiano. La modelo y actriz llevaba una década luchando contra una insuficiencia renal que desarrolló luego de una cirugía estética que le realizó el doctor Aníbal Lotocki en 2010. Ahora, en horas de la noche, Pamela Sosa, quien fue pareja del cirujano y fue operada por él, se acercó a su casa y estalló en llanto al pedir justicia.

Pamela Sosa fue pareja de Lotocki durante ocho años, entre 2006 y 2014. Un año después de su separación, ella le inició acciones legales al médico. La modelo afirmó que las inyecciones que le introdujo el doctor en diversos tratamientos estéticos le habrían provocado diabetes y granulomas. Se convirtió así en una de las denunciantes famosas de Lotocki, que junto a Gabriela Trenchi, Stefanía Xipolitakis y Silvina Luna llevaron al profesional a la justicia.

Pamela Sosa se acercó a la casa de Aníbal Lotocki y estalló de furia tras la muerte de Silvina Luna

No obstante, la noticia de la muerte de su amiga, la condujo a protagonizar un triste momento este jueves por la noche. “¿Qué más quieren esperar?”, gritó Pamela Sosa en la puerta de la casa de Aníbal Lotocki, el principal apuntado por la muerte de Silvina Luna. “La gente se muere”, manifestó enfurecida y luego se dirigió a la puerta de la vivienda: “¡Da la cara, Lotocki! Vení acá, vení a hablar conmigo, Lotocki asesino. ¿Cuántas víctimas tienen que pasar? Ya vas a estar preso hijo de pu...”, arremetió.

Luego se largó a llorar desconsoladamente ante las cámaras de los medios de comunicación que se hicieron presentes. “Justicia de mier... Este chico tiene que estar preso, ¿cuánta gente más tiene que matar? Lo quiero matar”, continuó furiosa. Hace tiempo que Pamela Sosa trabajaba junto a Fernando Burlando y Silvina Luna para que el cirujano vaya preso, pero sin tener éxito.

“Con Silvina veníamos trabajando hace cinco años, era mi compañera en la justicia junto con Burlando”, explicó envuelta en llanto y ante la pregunta de si tenía miedo de tener el mismo final que la modelo. “Más allá de eso, uno obviamente tiene miedo por lo que pueda pasar, pero se murió una persona joven, una víctima”, completó. En ese momento se dirigió a la fachada del domicilio y gritó: “¡Hijo de put...! Salí”.

“Una mina que tenía futuro, una persona que quería tener una familia. No me puedo imaginar el hermano cómo puede estar, por Dios. Una persona querida, una buena persona, ¡¿por qué?! La justicia que no hace nada. Ganamos un juicio y nadie hace nada. ¿Quién te ampara? ¿Quién es? ¿El kirchnerismo? Estoy muy enojada”, continuó.

En febrero del 2022, Aníbal Lotocki fue condenado a cuatro años de prisión de cumplimiento efectivo y a cinco de inhabilitación para ejercer la profesión, luego de ser denunciado por mala praxis por un grupo de mujeres que fueron afectadas por sus intervenciones quirúrgicas, entre las que se encontraban Pamela Sosa y Silvina Luna. Sin embargo, la sentencia no estaba firme, por lo que el cirujano continuó practicando su profesión.

La indignación de Pamela Sosa en la casa de Aníbal Lotocki

“Ella era una persona que quería perdonar. Me acompañaba a mí en este enojo y en esta bronca. Me decía: ‘Vamos a salir a adelante, tranquila que vamos a recibir justicia’. Ella fue siempre la que me acompañó junto con Burlando. No puedo creer”, indicó antes de volver a llorar. Además, remarcó que no se comunicó con Ezequiel Luna, hermano de la modelo, pero que tuvo contacto con el abogado en las últimas horas.

Silvina Luna murió a los 43 años, tras estar 79 días internada en el Hospital Italiano Captura video @silvinalunaoficial

“Yo no tengo hermanos, pero si tuviera y se me muere de esta manera, me quisiera matar. Me quiero morir”, señaló y ante la pregunta de qué la motivo a acercarse al domicilio de Lotocki, Pamela Sosa respondió: “Tengo mucho enojo que la justicia no haga nada. Ya ganamos. Necesitamos la sentencia firme, no puede seguir un asesino suelto. Ya mató a un montón de personas, por favor, necesitamos que alguien nos ampare, ¿los jueces y la justicia para qué están? Para cuidarnos. Y acá nadie nos cuida. Venimos peleando con Silvina hace cinco años sometiéndonos a un montón de estudios y cosas que son horribles. Pinchazo por acá y por allá”.

Por último, se refirió a la secuela que le dejó su intervención quirúrgica. “Tengo una diabetes que gracias a Dios la llevo bien, igual no significa nada, porque no tendría que ni tenerlo. No tendría que tener ese veneno que nos puso este hijo de put... Que salga y nos diga por qué tenemos esto adentro”, concluyó.