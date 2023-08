escuchar

El jueves por la tarde se hizo pública una noticia que produjo una profunda tristeza en el mundo del espectáculo. A los 49 años, murió el panelista de moda Mariano Caprarola. Su fallecimiento no fue un caso asilado, sino que estuvo íntimamente relacionado con Aníbal Lotocki, quien lo operó en 2010 y terminó provocándole una insuficiencia renal que lo llevó al peor desenlace. A la noche, en LAM (América) hicieron una entrevista telefónica con Pamela Sosa, amiga del expanelista de La Jaula de la Moda (Ciudad Magazine) y otra de las víctimas del médico, quien aseguró que el cirujano cuenta con “protección política”.

Luego de que trascendiera la triste noticia de la muerte de Caprarola, que según informó Ángel de Brito ocurrió por “un shock hemorrágico, que desencadenó en paro cardíaco”, la Cámara de Casación confirmó la inhabilitación de Aníbal Lotocki para ejercer de la medicina. Momentos más tarde, Pamela Sosa, quien además de haber sido su paciente también fue su pareja, su dialogó con LAM y dijo que sentía “mucha tristeza y muchos miedos” y que tenía una “bomba” en el cuerpo.

“Lamentablemente, tuvo que llegar la situación de Silvina (Luna) para que a este hombre lo inhabiliten. Estamos esperando la sentencia firme. Mariano llegó a hacer una denuncia y no pasó de eso. Lo único que pido es que ya llegue la justicia. No puede haber un hombre, un asesino, haciendo lo que quiere con el cuerpo de la gente. Supuestamente, es un médico que salva vidas, pero lo único que hizo fue perjudicar la salud de la gente”, apuntó.

En este sentido, contó que Lotocki “operaba gratis”, incluso a Mariano, a quien, según contó, le puso metacril en los glúteos y brazos. En tanto, Sosa manifestó que lo que les puso era “silicona líquida mezclada con un polímero”, y mencionó la denuncia por estafa que hizo Gabriela Trenchi. “Él no colocó un producto que estaba habilitado”.

Fue entonces cuando Ángel de Brito intervino y le preguntó por el patrimonio del médico y la protección política que se rumorea que tiene. “¿Tiene que ver esto con que no quede preso?”, quiso saber. Ella le comentó que no sabía cuál era la situación económica, ya que llevan separados 10 años, pero sí se explayó en el otro tema e hizo una fuerte declaración. “Me han dicho que él operó a muchas mujeres del kirchnerismo y a muchas amantes de kirchneristas y que por ahí viene un poco el cuidado que tiene”, expresó.

En esta misma línea, sostuvo que no le dieron nombres. “Yo no le tengo miedo. Si yo sé un nombre, lo digo. Como en su momento lo dije, cuando hablé de una persona y después deje de hacerlo porque me dijeron que dejó de ser amigo de él a hace mucho tiempo, que es (Sergio) Berni”, indicó.

“Cuando yo estuve con él en pareja, era muy amigo de Berni, se frecuentaban y después me dijeron que no era más amigo. Una persona muy allegada a Lotocki, que más tarde se terminó separando de él, me dijo ‘no viene por ese lado’”, comentó.