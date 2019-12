Pampita Ardohain brindó nuevos detalles sobre su separación de Benjamín Vicuña

La modelo habló de cómo fue el acuerdo económico en su separación. Fuente: Archivo - Crédito: Fuente: Instagram de Pampita

En medio de la polémica por las denuncias por malos tratos que Pampita Ardohain recibió de parte de la ex niñera de sus hijos, la modelo habló de sus valores relacionados a la confianza y al trabajo. Angustiada por la situación que desató Viviana Benitez, su ex empleada, la conductora se extendió sobre la forma en que maneja su economía personal y familia y se refirió al acuerdo que hizo con el actor Benjamín Vicuña tras su separación.

"Para mí el honor de una persona es muy importante", sentenció Ardohain. "Me manejo así desde que tengo uso de razón. A mí no me vas a ver haciéndole daño nunca a una persona que quiero", dijo. Si bien las palabras de la modelo estaban directamente relacionados con el conflicto que atraviesa con Benitez, Pampita utilizó a modo de ejemplo la actitud que tomó durante su divorcio. "A mí no me vas a ver debiéndole plata a nadie, ni pidiéndole plata a nadie. Yo me separé de mi pareja de casi 11 años y yo no le pedí ni un centavo. Me fui con mi ropa".

A continuación, la modelo expresó que en ese caso quizás "le correspondía" hacerlo porque era dinero para sus hijos. Sin embargo, según su relato, se abstuvo. "Saqué mi ropa y nada más", añadió. "Para mí la plata se consigue trabajando uno, en el trabajo que sea. La dignidad de que la plata la consigas por tu trabajo y como corresponde, no te la quita nadie".

Por último, la modelo dedicó unas palabras a hablar de la "maldad" de su ex empleada. "Yo no quiero vengarme. A mí no me sirve", dijo. "Yo quiero que quede claro cómo soy como ser humano, porque no quiero que le quede a nadie la duda y porque tengo las pruebas para demostrar lo que digo", continuó. Además, aclaró que no piensa "negociar ni un centavo" con la mujer que la denunció. "Yo no voy a pagar para que alguien deje de decir mentiras".