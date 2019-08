Crédito: Twitter

"Sabés que me parece que a Pampita le gustás", dijo Ángel de Brito en su programa esta semana a Nico Occhiatto en un móvil de Los Ángeles de la Mañana, el conductor compartió con el participante del Bailando una apreciación sobre su relación con Pampita. "Se le ilumina la cara cada vez que te ve. Te ve bailar como a Piquín, no sé. Es una sensación que tengo. Es intuición de jurado. Es el perfil de Pampita", le dijo De Brito.

El exnovio de Flor Vigna no perdió el tiempo y le mandó un mensaje privado Pampita por Instagram y la jurado del Super Bailando lo contó en su programa Pampita Online.

Mientras dialogaba telefónicamente con el participante, la modelo relató: "Ni lerdo ni perezoso, Nico ya me empezó a poner like en las fotos de Instagram. Para mí él dijo 'yo por la dudas le tiro un like'. Y también me mandó un comentario", disparó.

Luis Piñeyro, compañero de la modelo, le preguntó por el contenido de ese mensaje. "No me acuerdo, es privado. Tiró comentario privado y no le contesté todavía", respondió la modelo.

En tanto, Occhiato se apuró a responder: "Lo que es privado, es privado.. igual, nosotros nos seguíamos (en Instagram) de antes".