Nicole Neumann contó por qué se fue de Los 8 escalones y habló de Pampita como conductora del programa

Esta semana comenzó un nuevo ciclo en Los 8 escalones (eltrece). Aunque se mantiene el formato, hubo un cambio en la conducción. Guido Kaczka eligió como sucesora a Carolina ‘Pampita’ Ardohain y la modelo pasó de jurado a conducir el ciclo. En su debut estuvo acompañada por su hijo Bautista Vicuña (16), fruto de su relación con Benjamín Vicuña. Pero, quien estuvo ausente fue Nicole Neumann, que también era un jurado fijo. En medio de las especulaciones sobre su salida, sumado a su eterna rivalidad, la modelo explicó por qué abandonó el ciclo y fue contundente respecto al “cambio” que tuvo el programa.

Guido Kaczka le cedió la conducción de Los 8 escalones a Pampita (Foto: Instagram @pampitaoficial)

Tras recibir la posta de Kaczka y debutar como conductora de Los 8 escalones, Pampita habló con LAM (América TV) y se refirió a la silla que dejó vacante Nicole Neumann tras su inesperada salida. “Supongo que algún día va a estar, es muy querida por la producción y está invitadísima”, comentó. El cronista le consultó si creía que su renuncia al ciclo tuvo que ver con un tema de “ego”, a lo que Ardohain respondió: “No creo que eso sea así porque trabajamos varios años juntas muy bien y se disfruta mucho estando de jurado también”.

En esta misma línea continuó: “Por lo menos de mi lado siempre fue así y seguro para ella también. Es una oportunidad de trabajo en un programa lindísimo. Todo eso que están diciendo yo no doy fe”.

Pampita habló de Nicole Neumann en Los 8 escalones

De vuelta en el estudio, Ángel de Brito contó que le escribió a Nicole Neumann para preguntarle si iba a continuar en el programa y ella, por mensaje, le respondió que no. Sin embargo, su justificación no estuvo relacionada con la incorporación de Ardohain a la conducción.

“Antes de ir a Europa ya avisé que no volvía por diferentes temas personales y de tiempos. Hoy, volviendo, me enteré de que empezaba un nuevo ciclo y era obvio que iban a decir que me bajaba por Carolina, pero ya estaba hablado de antes con la producción”, expresó Neumann. “Yo le estoy tomando los tiempos para hacer mucho desde casa y manejarlos para la maternidad, ya que Cruz [su hijo de un año con su marido Manu Urcera] hoy demanda mucho y quiero estar presente”, sentenció.

Pampita y Nicole Neumann estuvieron juntas en el jurado de Los 8 escalones Captura El Trece

Durante años, las modelos protagonizaron una conocida rivalidad que no solo se desarrolló en las pasarelas, sino también en los backstages de los desfiles y delante de las cámaras. El eje central fue el apodo “muqui” que recibió Ardohain y en el que, según las versiones, estuvieron involucradas tanto Neumann como Julieta Prandi.

En enero de 2024, Carolina visitó el programa de streaming Rumis y Victoria ‘Vicky’ Braier, alias Juariu, le preguntó: “Si estás en un barco y en un lado tenés a Nicole Neumann y del otro a Julieta Prandi y podés rescatar a una de las dos, ¿a quién rescatás?”. A pesar de la incómoda situación, la conductora fue honesta y optó por “vengarse” de ambas. “¡Que se ahoguen las dos!”, dijo. Acto seguido, explicó que su respuesta no era “de mala”, sino para no tener que elegir a una de las dos.

Con el correr del tiempo, Ardohain y Neumann supieron limar asperezas. Si bien no son amigas, encontraron la forma de coexistir en el medio. Desde hacía un tiempo trabajaban como jurado en Los 8 escalones y hasta intercambiaron “Me Gusta” en las redes sociales. Sin embargo, al menos por ahora, no volverán a compartir la pantalla chica.