Pampita debuta en Los 8 escalones: de la elección de Kaczka al supuesto enojo de Neumann y los rumores de romance con Furriel

Carolina “Pampita” Ardohain dará un nuevo paso en su carrera televisiva al debutar como conductora de Los 8 escalones (eltrece), en reemplazo de Guido Kaczka. Recién llegada de Ibiza, la modelo deslumbró este lunes con un look total black en el comienzo de las grabaciones (su presencia todavía no se vio al aire, hoy será su primera emisión al frente del ciclo).

A través de las redes sociales, la conductora adelantó algunas imágenes de la jornada, en la que estuvo acompañada de Bautista Vicuña, su hijo mayor. “Mi mejor compañía”, escribió junto a una de las imágenes en los estudios de la productora Kuarzo. “¡Tenemos un nuevo jurado!“, agregó en otra postal, donde se la ve sonriente sosteniendo un ramo de flores que recibió de la producción.

Pampita volvió de Ibiza y habló de todo

Mientras Kaczka se encuentra concentrado en su nuevo proyecto, Buenas noches, familia, también por eltrece, Pampita asume este nuevo desafío a cargo del programa. La modelo ya formaba parte del exitoso ciclo de preguntas y respuestas como panelista.

Sin embargo, comenzó a circular la versión de que Nicole Neumann, quien también participa del programa en el panel, se habría molestado a raíz del nuevo rol de su histórica rival mediática. Las especulaciones apuntan a una supuesta incomodidad con la decisión de la producción.

Aunque no hubo una confirmación oficial de la salida de la también modelo, su ausencia en las últimas grabaciones alimentó los rumores de malestar. Las tensiones entre ambas vienen de larga data, con un historial de desencuentros tanto televisivos como en las pasarelas.

Consultada al respecto, Pampita fue tajante: “No creo que esté enojada por eso. Siempre está invitada a venir”, respondió con una sonrisa y evitando el conflicto.

La modelo arrancó las grabaciones acompañada de su hijo mayor, Bautista Vicuña

Kaczka también se refirió a los recientes movimientos en la grilla de programación del canal. En diálogo con el programa Intrusos (América), el animador explicó cómo se contempló la llegada de Pampita al ciclo. “Estaba la idea de seguir haciendo el programa, que en estos años se volvió un clásico. Pensábamos cómo seguirlo, de qué forma. Yo estoy haciendo el programa en vivo a la noche, con la radio y todas las cuestiones. Empezamos a pensar y surgió Pampita. Al canal le gustó, lo estuvimos hablando y ahora lo estamos haciendo para que salga de la mejor manera”, explicó.

Pampita, durante una emisión de Los 8 escalones

Según indicó el productor, la elección fue el resultado de una charla compartida con la emisora, teniendo en cuenta que Pampita ya contaba con experiencia como conductora y, según dijo, la idea fue bien recibida desde un primer momento.

En Intrusos, la periodista Paula Varela le preguntó si en algún momento se había considerado el nombre de Nicole Neumann. “La verdad es que pensamos un poco en todos los nombres. En un momento surgió Pampita porque ya hizo una conducción en el canal, que fue la de El hotel de los famosos”, respondió el presentador.

Frente a los rumores que indicaban que Nicole se habría molestado con la decisión, Kaczka continuó: “No, no creo. Nicole es bárbara y es muy del jurado también. La verdad es que podría haber sido ella y podrían haber sido un montón más”, aseguró.

En medio de la conversación, Adrián Pallares lanzó: “Y si no viene Nicole tampoco nos vamos a hacer mucho problema. Te vimos la cara y levantaste los hombritos como diciendo: ‘Y bueno, si no quiere venir Nicole, que no venga’”. El animador, sin embargo, negó: “No, no, no. De verdad que Nicole es bárbara. Además, está hace mucho con nosotros, al igual que otros, pero no quiero nombrar a nadie porque usted me la devuelve”.

Crecen los rumores sobre una posible renuncia de Nicole Neumann a Los 8 escalones

Los rumores de romance entre Pampita y Joaquín Furriel

Pampita también es noticia esta semana por versiones que la vinculan sentimentalmente con el actor Joaquín Furriel. Las especulaciones comenzaron a circular tras su reciente separación de Martín Pepa, con quien estuvo en pareja durante nueve meses.

Consultada por la prensa en su llegada a Ezeiza desde España, la modelo compartió entre risas: “Cuando estoy soltera, escribe mucha gente. Y, en el medio, hay mucha gente interesante. ¿Por qué no voy a responder? Una responde".

Sobre su reciente separación del polista, la modelo reveló que padeció la ruptura. “Claro, soy un ser humano, pero la mejor con Martín. Es muy buena persona, me hizo mucho bien”, zanjó.