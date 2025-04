Julieta Poggio cumplió su sueño y se compró su primer departamento: “Estoy muy feliz”

Si bien se inició en el medio como actriz a los siete años en la película Papá por un día, Julieta Poggio alcanzó la fama en 2022 gracias a su participación en Gran Hermano (Telefe). Fue una de las concursantes más destacadas de la edición y terminó en el tercer puesto. Cuando salió de la casa, comenzó a trabajar como influencer con diversas marcas, incursionó en el streaming, firmó contratos para hacer teatro, desfiló en Nueva York y hasta lanzó su propia línea de maquillajes. Todos esos proyectos se tradujeron no solo en un reconocimiento artístico, sino que le permitieron una independencia económica. En las últimas horas, la joven de 23 años reveló que —siguió el consejo que le dio Carolina ‘Pampita’ Ardohain tiempo atrás— y se compró su primer departamento.

En 2023, en medio de una desbordante exposición y mientras todas las repercusiones de su participación en el reality se hacían eco, Juli Poggio recibió un importante consejo de parte de Pampita. “Me dijo que no gastemos en ropa, que no compremos zapatos, que ahorremos para un departamento. Básicamente, que no gastemos en tonterías, ese fue su consejo financiero”, contó la influencer durante su paso por PH: Podemos hablar (Telefe). En el último tiempo, ambas compartieron varios eventos y de hecho viajaron juntas a Tailandia con una conocida marca y otras influencers.

Acompañada por su mamá, Juli Poggio oficialmente se convirtió en propietaria de su primer departamento (Foto: Instagram @poggiojulieta)

Ahora, Poggio dio cuenta de que efectivamente escuchó el consejo financiero de Ardohain. “¡Hola mi gente! Quiero compartir este día tan especial para mí con ustedes, porque también siento que se los debo y agradezco porque están siempre ahí. Después de dos años desde que salí de Gran Hermano con mucho esfuerzo y laburo, porque los que me siguen y me conocen saben cómo me gusta levantar la pala, puedo decirles que oficialmente ¡soy propietaria de mi próximo departamento!“, sostuvo Julieta en un posteo que hizo en Instagram.

Sus palabras estuvieron acompañadas por una foto que se tomó con su madre Patricia Destefani junto a una mesa con los diversos papeles y un arreglo floral que recibió de regalo. Acto seguido subió un video del momento en el que firmó la escritura para convertirse en propietaria.

Poggio firmó la escritura de su primer departamento (Foto: Instagram @poggiojulieta)

“Gracias mami, sin vos nunca lo hubiera logrado. Gracias a mis amigos por siempre bancarme cuando cancelaba planes por trabajar; a mi novio por motivarme siempre; A ustedes porque sin mi comunidad real esto no sería posible”, precisó Poggio a modo de agradecimiento. “Gracias a cada marca y agencia que confió en mi laburo; al universo por ser tan bendecida. Gracias a mí por darlo todo siempre, estando casada, mal y triste. Estoy muy feliz y agradecida", continuó.

Juli Poggio mostró la terraza de su nuevo departamento (Foto: Instagram @poggiojulieta)

Fiel a su estilo, la ex Gran Hermano no dudó en dar un primer vistazo de su nuevo hogar. Se mostró en una amplia terraza con césped sintético y parrilla. La recorrió feliz y cuando vio a una persona que estaba trabajando en el lugar le dijo: “Esta es mi terraza, la compré hoy”. Él, por su parte, la felicitó. “Contándole al hombre que era mi nueva terraza privada”, comentó Poggio divertida.

La influencer le aseguró a sus seguidores que iba a compartir con ellos el proceso de equipamiento de su nuevo departamento (Foto: Instagram @poggiojulieta)

Por último, la influencer se tomó una selfie frente al espejo y les aseguró a sus seguidores que próximamente iba a compartir con ellos el proceso de equipamiento de su departamento. “Va a quedar hermoso, tal cual siempre lo soñé”, sentenció feliz y emocionada.