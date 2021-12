Paola Krum y su escapada a la playa con su novio: “Verano y amor”

Paola Krum aprovechó el calor de diciembre y se fue de vacaciones a la playa con su novio, el actor Iván Espeche, con quien vive una historia de amor de cuento de hadas.

Se conocieron en 1993, cuando el destino los juntó por primera vez en la obra musical El jorobado de París, de Pepe Cibrián. Tenían apenas 23 años y tuvieron una breve relación. Con el paso del tiempo, volvieron a encontrarse y hace tres años apostaron nuevamente al amor.

“Es un tesoro vivir una historia de amor así”, confesó la actriz en declaraciones a la prensa cuando se confirmó el inesperado reencuentro con su colega.

Paola Krum

La pareja decidió hacer una escapada al mar y Paola se encargó de compartir algunas imágenes en las redes sociales. “Primer día, vacaciones, verano y amor”, escribió la actriz de 51 años y publicó varias postales en donde se la puede ver luciendo una elegante bikini animal print.

Paola Krum

Aunque no revelaron el destino elegido, todo parece indicar que se encuentran en la Costa Atlántica. “Un poco de yoga en la playa”, escribió Paola en una nueva publicación.

Paola Krum

Aunque su novio no sale en cámara, es el fotógrafo oficial de las vacaciones. “Colgada en el viento de la playa... retratada por mi amor, Iván Espeche”, escribió Paola en un nuevo posteo donde luce anteojos de sol.

Paola Krum

También se animó a darle un consejo a sus casi 160 mil seguidores. Fanática de los libros, la actriz fue retratada por su pareja en plena lectura. “Cómo leer en la playa, usando el libro de protección solar”, recomendó Paola.

Paola Krum

Paola Krum e Iván Espeche, cuando el amor se da una segunda oportunidad

Si de segundas chances se trata, la sorprendente historia de amor Paola Krum e Iván Espeche es un gran ejemplo de que todo puede pasar.

Paola Krum e Iván Espeche

Pasaron más de 25 años desde que se conocieron y estuvieron de novios. Sin embargo, el tiempo los volvió a unir y hoy están pasando un gran momento como pareja, con familias ensambladas y mucha armonía.

En mayo de este año, la actriz habló de su romance en una entrevista con Mientras tanto (Mucha Radio FM 89.5). “Mi actual pareja es actor, cantante y locutor. Tiene una voz hermosa. Yo decía que no me iba a volver a enamorar de alguien del medio, pero me pasó. Por suerte, va todo muy bien y estamos contentos, es un tesoro tener algo así”, definió.

Paola Krum e Iván Espeche

En 2019, la exmujer del actor Joaquín Furriel -con quien tuvo a su hija Eloísa, de 13 años-, estaba soltera luego de haber estado en pareja con el músico y productor Luciano Greco durante el 2015. El amor volvió a llamar a su puerta y no era otro que un antiguo novio.

Iván Espeche, recordado por su papel en la sexta temporada de Chiquititas, aseguró en una entrevista con LA NACIÓN: “Pasó la vida y estamos retomando (ríe). Paola es lo más, qué te puedo decir. Estoy feliz, enamorado, mis hijos están bien. Estoy en mi mejor momento”.