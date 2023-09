escuchar

Marcos Ginocchio se consagró ganador de la décima edición de Gran Hermano (Telefe) el 27 de marzo pasado, con un gran éxito entre los espectadores. Esta vez, conducido por Santiago del Moro, el reality protagonizó su debut en la Argentina en 2001 y muchos de los concursantes dieron el salto a la fama a través de la casa más famosa del país. Un exparticipante de 2007 aseguró que prefirió ser eliminado y reveló por qué ganó así más dinero que Marianela Mirra.

Damián Fortunato fue el cuarto concursante en ser eliminado de la casa más famosa del país, en la edición de 2007, que condujo Jorge Rial y que culminó con una exitosa final en la que salió ganadora Marianela Mirra, el 7 de mayo de ese año. Aunque el rosarino, que trabajaba previamente en un local de striptease, permaneció en el reality únicamente 27 días, aseguró preferir salir temprano de la competencia y no llevarse el aspiracional premio.

ARCHIVO-. Marianela Mirra fue la ganadora de la cuarta edición de Gran Hermano

“Hoy, con el diario del lunes, en mi Gran Hermano, que tenía mucho rating, los que más plata hicimos fuimos los que estábamos afuera”, apuntó Fortunato en el programa de Twitch y YouTube Degenera2. El conductor le consultó: “¿No preferías haber ganado?”, a lo que el exparticipante señaló tajante: “No. Quintupliqué a la ganadora”.

Un exparticipante de Gran Hermano reveló por qué ganó más dinero que la ganadora de la edición

La finalista de la cuarta edición del ciclo de Telefe fue Marianela Mirra, mientras que Fortunato fue expulsado de la casa más famosa del país antes de cumplir el mes, con el 60,2% de los votos del público. “Marianela no almorzó con Mirtha Legrand. Yo hice dos tapas de la revista Gente, dos tapas de Caras. Las presencias. Estuve siete meses dando vueltas por todo el país”, advirtió.

Damián Fortunato fue el cuarto eliminado de la casa en 2007 Instagram: damian_fortunato

En tanto, el conductor preguntó al exparticipante: “O sea, que podés decir que, para ser el que más plata genere de Gran Hermano, no tenés que ser el ganador”. Y Fortunato reiteró: “En mi GH, que tenía 50 puntos de rating, los chicos que generaban el rating eran los que estaban en la casa. Pero los que lo aprovechábamos éramos los que estábamos afuera”.

Marianela Mirra apuntó contra Marcos Ginocchio antes de que se consagrara ganador de Gran Hermano

“Ojalá se vaya Marcos de GH por misógino”, escribió a través de sus Stories de Instagram, la ganadora del reality en su edición de 2007, Marianela Mirra. Su escrito sembró el asombro entre sus seguidores, que se preguntaron la razón de su apunte sobre el concursante salteño.

Las historias de Marianela Mirra contra Marcos Ginocchio por una actitud en Gran Hermano Twitter @estefiberardi

En tanto, Mirra detalló: “El pibe no se banca a las minas. No quiso jamás a Julieta [Poggio] y, mucho menos, a Camila [Lattanzio]. Hacer los desplantes que él hace no es de caballero”. Y cerró: “¿Qué le pasa con las mujeres a ese flaco? Déjense de jod**”.

Previamente, la ganadora de la cuarta edición del reality en la casa más famosa del país compartió otra crítica hacia Ginocchio. “Ayer, viendo Gran Hermano, me preguntaba: ‘¿Qué se hace con Marcos?’. Yo apostaba por él desde el principio, pensando que iba a mostrar su juego, pero es insosteniblemente aburrido”, sentenció en su perfil de Instagram.