Marianela Mirra explotó contra Marcos de Gran Hermano: “Es un misógino”

A través de sus historias de Instagram, Marianela Mirra cargó duramente contra Marcos Ginocchio, uno de los candidatos a quedarse con esta edición de Gran Hermano (Telefe). En sus comentarios, la ganadora del certamen en 2007 mencionó su trato con las mujeres de la casa como un problema y aseguró que quiere que se vaya por “misógino”.

El reality entró en su recta final y cada vez falta menos por conocer al ganador. Luego de la eliminación de Lucila “La Tora” Villar, el premio económico de $15.000.000 está entre Marcos, Julieta Poggio, Nacho Castañares, Romina Uhrig y Camila Lattanzio.

Dado el alto nivel de popularidad que tiene el programa en todo el país, nadie que lo siga se priva de opinar y cada uno tiene su hermanito preferido. Gran parte del debate sobre el tema lo protagonizan los exparticipantes, que también dejan en claro sus opiniones sobre quienes están actualmente en la casa.

Así como en muchos casos son invitados a programas de televisión o incluso al propio panel de Gran Hermano, en otras oportunidades utilizan sus redes sociales para manifestarse sobre un hecho en particular o los personajes en sí. Esto fue lo que ocurrió con Mirra, que apuntó contra Marcos.

A través de tres historias que compartió en su cuenta de Instagram, dejó en claro su deseo. “Ojalá se vaya Marcos de GH por misógino”, lanzó en la primera de las tres publicaciones. En la siguiente imagen, reafirmó su deseo y se mostró incrédula por algunas acciones del salteño dentro del programa: “¡¿Qué le pasa con las mujeres a este flaco?! Déjense de joder”.

Las historias de Marianela Mirra contra Marcos Ginocchio por una actitud en Gran Hermano Twitter @estefiberardi

A continuación, explicó el motivo de su enojo. Según su opinión, consideró como un “desplante” a Julieta y a Camila que las haya votado en la última gala de nominación, que se llevó a cabo el miércoles por la noche. “El pibe no se banca a las minas. No quiso jamás a Julieta y mucho menos a Camila. Hacer los desplantes que él hace no es de caballero”, estalló.

A partir de las repercusiones que le generó esta opinión, Mirra puso su cuenta privada. Sin embargo, las historias fueron difundidas por Estefi Berardi, quien les hizo captura de pantalla y las subió a Twitter. Allí, muchos usuarios defendieron a Marcos y cuestionaron la opinión de la ex Gran Hermano sobre la supuesta misoginia del salteño, ya que en esta gala solo podía votar mujeres, dado que Nacho es el líder de la semana y consiguió inmunidad.

La otra crítica de Marianela Mirra a Marcos Ginocchio

La mencionada crítica no fue la primera opinión que la ganadora de Gran Hermano 2007 expresa sobre Marcos. Hace poco más de un mes y también en su cuenta de Instagram, ya había cuestionado al salteño y su estilo dentro de la casa.

Gran Hermano: Marianela Mirra apuntó contra Marcos y vaticinó una final entre dos mujeres

En aquel entonces, analizó quiénes eran candidatos a quedarse con el certamen. Sobre Marcos, reveló que lo apoyaba en un principio, pero que ya no le atraía su personaje: “Yo apostaba por él desde el principio, pensando que iba a mostrar su juego, pero es insosteniblemente aburrido”.

