Participó de Los 8 escalones y contó que si ganaba compararía un equipo para tener una mejor calidad de vida

Muchas pueden ser las razones que lleven a una persona a inscribirse en Los 8 escalones de los dos millones (eltrece). Algunas lo hacen para saldar deudas, comprarse una casa o viajar. Para otras es una forma de intentar conseguir el dinero necesario para afrontar un tratamiento médico, un diagnóstico o hacerse del equipamiento necesario para sortear una enfermedad. El lunes se presentó al programa Miriam, una mujer jubilada cuyo deseo era ganarse el premio para comprarse un artefacto que le permitiera tener una mejor calidad de vida.

El programa que conduce Guido Kaczka se convirtió en uno de los favoritos del público. No solo juegan los participantes en el estudio, sino que desde casa también se pueden responder las preguntas de diversos tópicos. Miriam fue una de las que decidió poner a prueba su conocimiento y tras ser admitida fue en compañía de su hija Florencia y se dispuso a competir por los dos millones de pesos.

A la mujer se la notó un tanto inquieta y el conductor le preguntó si estaba nerviosa, una sensación muy común en ese tipo de casos. “Peor de lo que te imaginabas”, comentó ella divertida mientras aseguraba que estar en el programa era completamente distinto a lo que pensaba. “Me venía diciendo: ‘Tranquila, tranquila’. Pero llegué acá y no”, comentó.

“¿Con los millones que harías?”, quiso saber Kaczka. La participante, por su parte, tenía bien definido qué haría con el premio en casa de obtenerlo. “Me compraría una mochila de oxígeno portátil para poder salir un poco más”, expuso. Tenía una cánula nasal, puesto que necesita un suministro de oxígeno para respirar, y mostró más en detalle el equipamiento que lleva consigo a todas partes.

“Esta mochila no es portátil, hay que cargarla con oxígeno líquido”, explicó y agregó: “Tengo el Robocop en casa. Me puede durar entre 12 o 24 horas, según cómo lo utilice, pero no puedo decir: ‘Me voy dos días a tal lado y me llevo esta mochila’. Tengo que llevarme todo el arsenal, pero no se puede y es como que sigo en cuarentena todavía. Salgo un poquito, pero tengo que volver”.

La mujer tuvo un gran rendimiento durante la jornada y llegó a la gran final por los dos millones de pesos. Se midió contra Juan en un reñido mano a mano. Sin embargo, y a pesar de su esfuerzo, solo logró obtener dos lunes verdes, contra las cuatro de su compañero, quien finalmente se consagró como campeón y aceptó volver para redoblar el valor del cheque.

