Tiene 19 años, ganó en Los 8 escalones y dejó boquiabierto a Guido Kaczka con una revelación: “Me incentivó”

Valentina tiene 19 años, es estudiante universitaria y decidió embarcarse en el gran desafío que significa ir a jugar a Los 8 escalones de los 2 millones (eltrece). Se paró junto al resto de los participantes y su conocimiento en los distintos rubros le permitió avanzar a paso firme hasta la gran final. Sin embargo, no fue solo su óptima performance lo que la destacó por sobre el resto, sino que sorprendió a Guido Kaczka al revelar qué promedio tiene en la carrera.

La joven estudia Psicología en la Universidad Maimónides y el conductor del ciclo contó, durante la presentación, que “tiene uno de los mejores promedios”. Nerviosa, aunque segura de sí misma, ella respondió que efectivamente era cierto. Al ser consultada por el número exacto en cuestión, dijo: “Creo que 9.25″.

Al escucharla, Kaczka no pudo evitar los elogios: “¡Qué lindo!, porque en la universidad, en general, son 7, 6, un 8 ya te agrandás”. Ella, sin embargo, le aseguró que su desempeño en el colegio no tuvo nada que ver con cómo le va hoy, al contrario. “Me llevaba todas las materias en el secundario”, enfatizó. Sin embargo, destacó: “Pero, cuando hacés algo que te gusta es como que te sale”.

“Pasa a veces, que en la secundaria no le va bien a alguien y después en la universidad sí. De todas maneras, no es condición suficiente para que te vaya bien en la universidad, ¿no? Mandarse macanas en el colegio”, reflexionó Guido y en el mismo sentido indagó un poco más. “Esto te encanta, lo que hacés”, comentó más que como pregunta, como una afirmación.

“Sí, la verdad que el premio sería para eso, para poder seguir estudiando, que cada vez es más complicado”, se sinceró la joven que aseguró que si ganaba el dinero sería un “regalazo”, ya que además, pronto cumple años.

Valentina se mostró muy nerviosa a lo largo de la competencia. Incluso casi al final, cuando Carolina “Pampita” Ardohain les preguntó como estaban, preocupó un poco con su comentario. “Bien, pero viste cuando sentís un algo acá en el pecho, como una presión... ¡No se asusten!”, les advirtió.

La joven llegó a la gran final donde se midió con Marcela. La pregunta que definió todo estuvo a cargo de la invitada, la boxeadora Carolina Duer. Ambas respondieron correctamente, pero, por la cantidad de luces verdes acumuladas, la estudiante de psicología se alzó con los 2 millones de pesos.

A los festejos se sumaron su madre y su amiga, quienes corrieron a abrazarla muy orgullosas. “Valentina, que tiene uno de los mejores promedios, está esperando una beca al mérito. Estudia, vive en Villa General Mitre, es muy familiera”, remarcó el conductor.

Tras saludar a los jurados, Carmen Barbieri, Walter Nelson, Pampita, Santiago do Rego y Carolina Duer, la flamante campeona se acercó a su amiga que no paraba de llorar y explicó que fue una pieza clave para que todo eso sucediera. “Ella me incentivó, yo no quería saber nada”, indicó en referencia a su inscripción al programa. “¡Mirá como te quiere tu amiga! Otro premio es el cariño que te tiene ¡Qué bueno!”, dijo con emoción el conductor.

Luego de recomponerse del momento de festejo, el presentador fue contundente y le consultó: “¿Volvés a pasarla fatal por cuatro millones?”. Ella, sin dudarlo, respondió: “Espero no pasarla tan mal de vuelta, pero sí, vuelvo”. De esta manera, este miércoles compite nuevamente en el ciclo.

