La reacción de Nicole Neumann cuando Guido Kaczka le hizo una particular pregunta a una participante de Los 8 escalones

escuchar

Este jueves, en Los 8 escalones de los 2 millones, una pregunta realizada por Guido Kaczka a una de las participantes provocó un contundente gesto de rechazo por parte de Nicole Neumann, una de las jurados del programa. Es que el interrogante planteado por el conductor del ciclo tenía que ver con una achura habitual en las parrilladas argentinas, un producto que contrasta notablemente con las creencias veganas de la modelo y conductora.

El hecho sucedió durante la etapa del programa de preguntas y respuestas en la que los participantes deben responder si una afirmación es verdadera o falsa. Entonces fue cuando el anfitrión del ciclo le leyó a la concursante Ana Cuesta la frase sobre una parte de la anatomía vacuna que se come a la parrilla.

La reacción de Nicole Neumann ante una pregunta de Guido Kaczka

“En nuestro país -dijo Kackzca-, la achura llamada ‘tripa gorda’ es la parte terminal del intestino del ganado vacuno conocida anatómicamente como recto. ¿Verdadero o falso?”. Como la participante mantenía silencio mientras pensaba qué responder, el conductor volvió a leer el mismo enunciado.

En ese momento, en pantalla apareció Nicole Neumann, que mientras la voz del conductor pronunciaba su frase sobre el origen anatómico de la tripa gorda, no pudo evitar que una expresión de asco y desazón se apoderara de su rostro.

Ana Cuesta, la participante de Los 8 escalones de los 2 millones que no supo responder el interrogante que le provocó rechazo a Nicole Neumann Captura El Trece

La modelo, vehemente defensora de los derechos de los animales y de la dieta vegana, enseguida bajó la vista contrariada a la espera de que la lectura de Kaczka culminara de una vez por todas.

“Falso”, dijo entonces la participante en su respuesta al dilema planteado. Pero su contestación, como le hizo saber el anfitrión del ciclo, era “incorrecta”. A causa de esa falla en su respuesta, que fue la segunda en ese escalón, Ana Cuesta quedó fuera del concurso por los dos millones de pesos.

Siempre que puede, Nicole Neumann defiende sus creencias veganas (Foto: Captura de video)

De manera que, este jueves, tanto la participante como la modelo y jurado se llevarán un pésimo recuerdo de esa achura conocida como ‘tripa gorda’. Pero nunca olvidarán que se trata de “la parte terminal del intestino del ganado vacuno conocida anatómicamente como recto”.

El contrapunto entre Nicole Neumann y una productora porcina

Esta no es la primera vez que Neumann protagoniza un momento del programa por su defensa acérrima de sus creencias en cuanto a dieta y protección de los derechos de los animales. El viernes pasado, la modelo fue el centro de un incómodo momento cuando se enteró de que una de las participantes, María de los Ángeles, trabajaba en una granja dedicada a la producción porcina.

Nicole Neumann vivió un incómodo momento en Los 8 escalones del millón

Cuando fue el turno de explicar lo que hacía en la granja, la mujer contó que hacía “ciclos completos” con los animales, pero de inmediato se atajó:” No quiero explayarme mucho por Nicole”, y admitió que su trabajo generaba polémica en algunos ámbitos, porque hoy en día hay mucha gente vegana, y obviamente “no están a favor de mi producción y yo no entro en debate”.

Nicole, que escuchó todo en silencio, aunque visiblemente incómoda, esperó al final del programa para dar su punto de vista sobre el asunto: “Antes no dije nada y me llamé a silencio porque tampoco me gusta debatir. Yo no estoy en contra de nada ni de nadie. Pero es una situación incómoda. Pero la verdad lo único que hago es la defensa de mi creencia, que es la defensa de los animales como seres sintientes. Trato de predicar lo mío, pero nunca en contra de nadie, sino a favor de mi creencia”.

LA NACION