escuchar

El martes en Los 8 escalones de los 3 millones (eltrece) ocurrió algo bastante inusual: en la final compitieron las dos mismas participantes que lo hicieron el día anterior. ¿La diferencia? Esta vez el resultado fue otro. Paula, quien vendió la llave el lunes, se quedó con el cheque y acumuló un total de $3.600.000. Sin embargo, para sorpresa de todos, Guido Kaczka “la mandó al frente” y reveló, públicamente, la curiosa pregunta que le hizo la mujer, una vez que terminó la tensa negociación por la llave.

El lunes, en su primera aparición en el programa, Paula contó que trabaja como asistente en una empresa constructora en Parque Leloir. Se ofreció como voluntaria para arrancar el juego y ganó la llave para jugar por el departamento. Asimismo, llegó a la final y se midió cara a cara con Florencia, quien justamente había vendido su llave el viernes. Esta última ganó y las mujeres se vieron las caras en la negociación.

El lunes, Paula y Florencia vivieron una acalorada negociación por la llave (Foto: Captura tv eltrece)

Tras la tensa negociación, hubo acuerdo. Florencia compró la llave por $600.000 y se quedó con un total de $2.900.000. De esta manera, ambas regresaron el martes y lo curioso fue que volvieron a enfrentarse en la final.

La última pregunta estuvo a cargo del jugador de rugby, Rodrigo Isgró, quien acaba de ser reconocido como el mejor jugador de seven del planeta. “¿Cuál de estas es una formación fija que se realiza para reiniciar el juego después de una falta menos? Kock-on, ruck, scrum o maul”, les preguntó el deportista. Florencia se mostró muy dubitativa a la hora de responder, mientras que Paula tenía la temática un poco más clara y esto se reflejó en el resultado.

“¡Paula gana! Vendió ayer e hizo bárbaro, porque si no, no volvía. 600 mil de ayer y hoy 3 millones”, anunció Guido Kaczka. Ella, entre los abrazos a su madre y a su hijo y los agradecimientos al jurado, le preguntó al conductor, “¿qué hacemos?”. Él, sorprendido, le respondió: “¿Qué hacemos? Eso va a depender de vos”. Acto seguido llamó a los dos ganadores de la noche para que negociaran.

“Francisco ganó la llave y Paula tiene plata, pero no tiene llave. ¿Para qué es la llave? Para ser finalista por el segundo departamento a estrenar”, explicó el presentador y, en este sentido, le dijo al participante que con la llave iba directo a la final, pero si la vendía podía regresar al programa el miércoles.

Fue entonces cuando Kaczka hizo mención a la campeona y a la curiosa consulta que le hizo el lunes después de haber vendido la llave en $600.000. “Mirá a Paula lo bien que le vino; cuando terminó el juego me preguntó a mí: ‘¿Vos sabés si yo hice bien?’. Ya había terminado todo. Le dije, ‘para mí sí, pero bueno, depende de cada uno’”.

Aunque lo cierto es que la venta pudo haber salido o bien o mal, se podría decir que para Paula fue todo un acierto. No obstante, el presentador le aclaró a la mujer que si bien regresaba el miércoles, no podía jugar por la llave, salvo que la comprara.

Si bien Francisco estaba dispuesto a vender, Paula prefirió quedarse con el dinero (Foto: Captura eltrece)

Tras escuchar todas las opciones, Francisco estuvo dispuesto a negociar y aseguró que quería vender. Sin embargo, Paula se mostró mucho más dubitativa. Tras unos segundos quiso saber si podía no comprar nada. Al darse cuenta de que esto era posible, tomó una decisión: “Prefiero no comprar, me llevo la plata”.

De esta manera, la campeona regresa este miércoles con $3.600.000 en el bolsillo y el dueño de la llave jugará en la final por el segundo departamento a estrenar.