Fue en pijama a Los 8 escalones, sorprendió a Guido Kaczka y recibió un inesperado elogio de Nicole Neumann

En el programa de este miércoles, una participante fue vestida en pijama a Los 8 escalones de los tres millones (eltrece) y sorprendió a Guido Kaczca; sin embargo, Nicole Neumann se deshizo en elogios por su osado look que, cada vez, gana más popularidad en el terreno de la moda.

Los participantes que cada semana se anotan en el programa para intentar ganar los 3 millones de pesos, tiene la libertad de ir vestido como quiera. Algunos optan por disfrazarse, otros por utilizar su uniforme de trabajo y otros se la juegan con osados looks para llamar la atención de las cámaras.

Ana Inés fue en pijama a Los 8 escalones de los tres millones (eltrece)

Este miércoles, Ana Inés, estudiante de ingeniería industrial, decidió asistir al programa con un pijama negro. Antes de hacerle una pregunta, Guido la presentó. “Se hace su propia ropa, ¿eso lo hiciste vos?”, consultó.

“Este pijama es de mi marca y lo traje porque se puede usar de...”, respondió la joven y Nicole Neumann, especialista en el rubro, acotó: “Está muy a la moda ahora la moda pijamas. Se sale a la calle con el pijama como un look diario, ¿no?”.

En ese momento, Laurencio Dot, especialista en moda e invitado de la noche, tomó la palabra. “De día y de noche. Es matador el pijama para hombres y para mujeres”, indicó. Toda esta información tomó por sorpresa a Guido Kaczka: “No sabía eso, es impresionante. Volvés de un lugar y ya te vas a la cama”, manifestó en tono de humor.

No obstante, la participante no concordó ya que dijo que no le gusta usar la ropa del día a la hora de ir a la cama. “La cama es limpia y sagrada”, concluyó.

Finalmente, la estudiante que quería ganar el jugoso premio para invertir en su marca de ropa quedó eliminada tempranamente del juego. Los que llegaron a la final fueron el electricista Juan y la psicóloga Lucía.

Erling Haaland, uno de los embajadores del pijama

Las estrellas de fútbol son grandes embajadores de la moda y en concordancia con Nicole Neumann, uno de los que utilizó pijama para una fiesta con su club fue el jugador noruego Erling Haaland.

El Manchester City se coronó campeón el fin de semana pasado de la Premier League de Inglaterra y para celebrarlo, los jugadores se reunieron en un lugar importante de la ciudad a la que acudieron varios paparazzis.

A medida que iban ingresando cada una de las estrellas dirigidas por Pep Guardiola, se tomaron diferentes fotos de los outfits que lucía cada uno y de sus compañeras. El que sorprendió a todos fue el noruego Haaland, quien además de ser el goleador y valuarte de los “ciudadanos”, es osado para elegir la vestimenta de cada día.

En esta noche especial para el Manchester City se mostró con un pijama celeste que hacía alusión a los colores del club inglés. Cuando bajó de la camioneta, gritó y saludó a la gente, mientras era recibido por un aluvión de flashes. Las imágenes del noruego en pijama recorrieron las redes sociales y llamó la atención a más de uno que no comprenden las nuevas corrientes de la moda.

