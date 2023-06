Internada en una clínica de Belgrano: qué dice el último parte médico de Carmen Barbieri

escuchar

Carmen Barbieri fue internada en una clínica del barrio porteño de Belgrano este sábado a la mañana, luego de presentar una complicación en su estado de salud. La directora teatral presentó dificultades respiratorias y le diagnosticaron una neumonía atípica, que los profesionales asociaron con la grave afección que atravesó en 2022 por un cuadro de Covid-19 y que derivó en terapia intensiva. Este domingo, la doctora Mariana Lestelle informó sobre su parte médico: “Evoluciona favorablemente”.

“Me están haciendo estudios de pulmón”, señaló la conductora de televisión el mismo día que la internaron, en la Clínica Zabala de la ciudad de Buenos Aires. Y siguió, en diálogo con Mañanísima (Ciudad Magazine): “Estoy con suero y, por ahí, me ponen los remedios que necesito”.

Bajo la autorización de Barbieri, la Dra. Lestelle completó la información. “Carmen es asmática. El Covid le generó daño en los pulmones”, señaló. Y detalló: “Estuvo con un cuadro respiratorio que no mejoró en su domicilio. Al persistir con los síntomas, su médico de cabecera le indicó internación”. En tanto, la profesional de salud indicó que su diagnóstico derivó en una neumonía atípica, pero que la conductora no requería de oxígeno por el momento.

Carmen Barbieri está internada en la Clínica Zabala de Belgrano Gentileza Swiss Medical

Este domingo, la doctora actualizó el estado de salud de Barbieri, que confirmó a través de los especialistas de la clínica Zabala y comunicó a través de su cuenta de Twitter. “Carmen evoluciona favorablemente a la terapéutica instaurada. Tiene esquema antibiótico preventivo, pero no tiene infección bacteriana”, señaló.

El último parte médico de Carmen Barbieri Twitter: @MarianaLestelle

Y apuntó: “Tiene un sincicial respiratorio (un tipo de virus) que le generó mucho broncoespasmo, en contexto de pulmones con patología de base. Laboratorios normales. Va a seguir 24 horas más con antibióticos y se optimizan los broncodilatadores”.

Por otra dolencia: “Tomo cinco pastillas por día”

A mediados de abril, la conductora reveló que sufría una complicación en su salud, diferente a la dolencia que padece actualmente. Se trató del herpes zoster, un virus descripto como “un sarpullido doloroso que puede manifestarse como un conjunto de ampollas en el tronco del cuerpo”. “Siempre algo me tiene que pasar”, señaló la actriz en aquel momento durante el ciclo que conduce, sobre el cuadro que comenzó en la zona del cuello y que requiere un tratamiento médico intensivo.

No fue la primera vez que la presentadora obtuvo este diagnóstico, que ya presentó en 2020 y que le produjo severos dolores al llegar a los filamentos nerviosos. “Por ahora, no es nada grave. Me duele un poquito el oído. Tomo cinco pastillas por día y una cremita que me dieron”, señaló. En tanto, Barbieri detalló: “Le dicen culebrilla. Sentís como que te picó algo y, después, te arde. Hay que tratarlo a tiempo, porque empieza a avanzar”.

Carmen Barbieri se expresó sobre su estado de salud

Sobre el episodio que vivió anteriormente, la directora teatral apuntó: “La otra vez, me agarró en el ojo y tuve graves consecuencias. Te tiene que ayudar alguien que sepa curar y te ponen tinta china, te curan rezando. Y no hay que abandonar al médico”, aunque advirtió que su cuadro no le impidió continuar en el trabajo.

LA NACION