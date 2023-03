Nazarena Vélez y La Tora se quebraron en vivo en LAM al hablar de la relación con sus padres: “Te juro que te entiendo”

escuchar

Lucila, mejor conocida como “La Tora”, fue la última eliminada de la casa de Gran Hermano (Telefe) y tras su segundo paso por el programa, dio una entrevista en LAM (América) en la que se refirió a sus últimos días. No obstante, habló de la relación con su madre Gladys, quien ingresó al reality y expuso sus problemas familiares.

Cada vez falta menos para la gran final del programa y para acompañar a los participantes, Gran Hermano permitió el ingreso de un familiar para que los acompañara durante pocos días.

Mientras algunos como Nacho y Marcos aprovecharon la oportunidad para reencontrarse con sus cercanos y mostrar otra faceta de sus personalidades, a Lucila le jugó en contra esta decisión porque acepta que no tiene la mejor relación con Gladys y eso quedó expuesto ante las cámaras a través de algunos gestos y discusiones.

Lucila habló de la relación con su mamá

En este contexto, Ángel de Brito le consultó en LAM: “¿Cómo vivieron que ingresen los familiares y vos, particularmente, con tu madre?”. Tras dudar unos segundos, Lucila contestó: “Si hubiese entrado, por ejemplo, a la cena o un día, es distinto. Ahora, cuando va a convivir y no sabés cuánto tiempo, no me copó”.

Luego explicó los motivos: “Por una cuestión de que yo no elijo convivir con ella, o sea, yo elegí entrar a Gran Hermano y firmé un contrato para convivir con 20 personas desconocidas”. Ante la sorpresiva respuesta, el conductor le preguntó los motivos. “Porque no, no tengo ganas. Ni ganas de exponer a mi mamá. A ella le agarró un ataque de pánico antes de entrar”, dijo tajante.

Lucila explicó que a diferencia del resto, ella tuvo la posibilidad de verla cuando salió por primera vez y que la ve bastante seguido. En cambio, varios de sus compañeros señalaron que no se veían hace meses e incluso años con sus familiares.

“Yo elegí esto, ella es cero cámara. Ella no eligió entrar a la casa, fue como media obligada”, indicó la invitada al piso de América y explicó que no quería que ninguno de sus familiares se exponga al nivel mediático de Gran Hermano. Además, dejó en claro que no era por otro motivo y que sus malas reacciones con ella fue porque tendía a darle información del afuera y que, sumado a eso, también tenía “cosas pendientes” con su mamá.

Ante tantas preguntas, Ángel de Brito le consultó: “¿El tema del abuso fue algo que complicó la situación entre ustedes?”. En ese momento, la invitada se mostró angustiada y respondió: “No quiero hablar de eso”.

Nazarena Vélez y La Tora se quebraron en vivo en LAM

Yanina Latorre tomó la palabra: “Evidentemente, algo debe haber que la lastima”, y su compañera Nazarena Vélez, con los ojos llenos de lágrimas, acotó: “Te juro Lucila, que cuando hablamos de cosas así, me dan ganas de abrazarte. Te entiendo todo hasta te quiero pedir disculpas porque entiendo que ahí hay una nena muy lastimada. De verdad, entiendo todo”.

A lo largo de la entrevista, Vélez se mostró en contra del accionar de la exparticipante dentro de la casa contra su madre, hasta que ella dio a entender que ciertos conflictos en el pasado afectaron esa relación. Durante su estadía en la casa, Lucila contó que sufrió intrafamiliar a los 9 años.

“Lamentablemente, cuando uno se expone en un programa tan importante, estamos los pelot**** que opinamos sobre la relación con tu mamá, pero entiendo que hay muchísimo dolor”, acotó Nazarena. Ambas protagonistas terminaron llorando en vivo, antes de pasar a otro tema en la extensa entrevista de LAM.

