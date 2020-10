Pastelero y ¿showman? Mauricio Asta reveló si participaría en el Cantando 2020

Carina Zampini le preguntó al jurado de El gran premio de la cocina si se animaría a sumarse al certamen de canto, luego de sus interpretaciones en el programa Crédito: eltrece

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 2 de octubre de 2020 • 09:03

Mauricio Asta, el pastelero que se desempeña como jurado en El gran premio de la cocina, suele cantar en vivo cuando prueba una preparación de los participantes del reality que lo inspira. En los últimos tiempos, ha entonado varias canciones en el programa y ayer Carina Zampini, la conductora del ciclo, le hizo una intrigante pregunta al respecto.

La consigna del día para los cocineros fue hacer piezas de pastelería respondiendo a los pedidos de distintas figuras del canal, a propósito del festejo por los 60 años de eltrece. "Para los 50 minutos, Ángel y Laurita pidieron tartas frutales, lemon pie. La están rompiendo en el Cantando 2020", dijo Zampini. Y agregó, mientras señalaba a Asta: "Acá tenemos a un posible cantante". Asta le respondió, enigmático: "Un posible".

Por su parte, Felicitas Pizarro, también jurado del concurso, se mostró emocionada con la idea. Entonces, la conductora le preguntó a Asta si "se animaba a ir". El pastelero respondió, sincero: "No, yo me lanzo así de caradura, pero ni a palos me pongo a cantar una canción de pe a pa, no me acuerdo la letra, viste que canto dos estrofas".

A continuación, Zampini insistió: "¿Si te hacemos cartulinas tampoco?". Asta se puso serio y le dijo: "No, las canciones son para acá, para nosotros, entre los amigos". La conductora concluyó, apenada: "Qué lastima porque te iría muy bien".