Patricio Giménez, el hermano de Susana

Patricio Giménez, el hermano de Susana, compartió en redes sociales una dura crítica contra el Gobierno y, al dirigirse a Cristina Kirchner, lanzó: ¿Querés matarme a mí también? Tenés muchos muertos en tu contra. Mi profesora de historia me enseñó que, cuando vos pisás mucho al enemigo, es invencible, y vos pisás mucho al enemigo", subrayó.

En una serie de videos y con un filtro de payaso, apuntó contra quienes lo critican por tener ciertas cosas "gratis" en la vida, y contó: "Tengo a mi mamá con cáncer y a mi abuela con 98 años en la Argentina, y no las puedo sacar de ahí". Además, disparó contra el Gobierno por la crisis que enfrenta la clase media y resaltó que, si bien él no defiende a Mauricio Macri, el kirchnerismo estuvo al frente 15 años. "Mejor voten a Batman".

"A mí me condenás por estar en Punta del Este y me robaste el país, porque yo quisiera estar con mi mamá y mi abuela ahí, y me lo robaste vos Cristina, Néstor y este tilingo", criticó eufórico. En ese momento, dijo que la plata "es un billete, un pedazo de papel, de confianza, nada". Mientras, mostraba un billete de mil pesos roto. "El boludo no soy yo, el boludo es el billete. Esto (por el dinero que estaba mostrando) se lo dí a mi ahijado para que compre dos lechugas y dos tomates cherry".

Al comienzo de los videos, el hermano de la diva se burló de la marcha peronista y, al cabo de unas horas, volvió a la red social para disparar contra este sector social y dar inicio a su descargo. "Chiques, ¿qué pasó con los trolls? Porque hasta ahora recibí solo elogios, ¿qué, están todos tomando tierras? Saludos, después paguen los impuestos y acuérdense: siembren manzanas y lleven gallinas, pero ojo nunca tomen tierras fiscales que se vendieron a 6 pesos en Santa Cruz, no sean malos".

Luego, Giménez se dirigió directamente a la dupla presidencial Alberto Fernández y a Cristina Kirchner: "Albert, ojalá que Pepe te siga bancando el alquiler en Puerto Madero que vos no podés pagar y Cris, chicos, tus hijos, vendan los dólares de la caja y compren pesos".

"A ver señorites, yo podría ponerme debajo de una sombrilla y cagarme, pero no me estoy cagando porque ustedes están destruyendo a la clase media, que es la que manejaba este país y yo tengo familia ahí; entonces, no me puedo cagar", dijo. Y agregó: "Ustedes quieren una clase media que baje a la pobre para decirles: 'Nos subimos a un camión y, con un chori y un plan vamos a manifestarnos'. Ustedes sin impuestos no son nada y nosotros somos los impuestos".

Y sentenció: "Seguro están todos felices, ¿los pobres están felices? Cris, ¿cómo te sentís con una Louis Vuitton en Juncal y Montevideo? ¿Cómo se sienten tus hijos con dólares ahorrados en una caja de seguridad? ¿Qué pasa que querés sacar a los jueces que te sacan a vos por la causa de tus hoteles donde tenías 6 medialunas y mil huéspedes?".

En su descargo, Patricio Giménez tildó de "desagradables" a quienes conforman el oficialismo; cuestionó duramente la salida de presos y el gasto que se generó tras esa política; y dijo que le da "vergüenza un bulldog que se quiere parecer a Susana y se afanó toda la Argentina". Luego, fue el turno de Lázaro Báez: "¿Quién conoce 1500 propiedades, hijos de puta? Y vos tenés 1500 propiedades y sos inocente. Tenés un hotel en Hotesur, que comprás 6 medialunas y tenés 16 mil personas adentro".

