Paul McCartney contó que "habla" con George Harrison a través de un árbol

McCartney recordó a su excompañero de banda George Harrison y reveló que pueden comunicarse a través de un árbol

6 de enero de 2021 • 16:32

Paul McCartney dio una emotiva entrevista en la que recordó a su compañero George Harrison. Según contó el ex The Beatles, a pesar de que su amigo murió en 2001, todavía se comunican de una forma muy particular.

El extraordinario guitarrista y compositor británico George Harrison murió el 29 de noviembre de 2001 tras una larga lucha contra el cáncer de pulmón, que le había demandado múltiples intervenciones quirúrgicas en Suiza y Estados Unidos. Harrison pasó sus últimos días con su esposa y su hijo la en casa de un amigo de la familia, en Los Ángeles, California. A pesar de su muerte, el músico sigue vivo en la memoria de sus seguidores y, en particular, de músicos como McCartney, con los que compartió los momentos más importantes de su carrera.

En una entrevista que Paul dio a la BBC, explicó que él y Harrison todavía se mantienen en contacto. "A George le encantaba la horticultura, era un muy buen jardinero, así que me regaló ese árbol", sostuvo McCartney. "Es un abeto enorme y lo tengo plantado junto a mi puerta", agregó.

Después, el músico contó que cada vez que se va de su casa saluda al abeto. "Es encantador", definió. "Él me lo dio y yo simplemente lo planté. Pero ahora, a medida que los años pasan, cada vez que lo miro pienso: 'Ese es el árbol que me dio George'. En mi opinión, George entró dentro de este árbol. Espero que esté contento con ello".