Fue una estrella de Cebollitas y hoy su vida es muy distinta: así luce Diego “El Colo” Vicos

Cebollitas (Telefe) fue uno de los grandes éxitos de la década de los 90, un fenómeno que traspasó la pantalla para convertirse en un hito de la cultura popular; y Diego Vicos, era uno de los actores que formaban parte del equipo de ficción que homenajeaba la infancia de Diego Maradona. A 28 años del estreno de la serie, el recordado ‘Colo’ ya no es aquel niño que soñaba con la gloria en el club de barrio.

Pese a que muy poco se supo de él después del éxito creado por Enrique Torres y Daniel Datola, el actor nunca dejó de pertenecer al ambiente artístico. Es más, encontró su verdadera pasión en el mundo audiovisual, pero detrás de cámaras. Tras radicarse en República Dominicana hace casi dos décadas, Diego logró reinventarse y hoy se destaca como un exitoso productor y director de casting.

A sus 41 años, Vicos construyó una sólida carrera en el Caribe. Lejos de la nostalgia de los estudios de grabación en Buenos Aires, fundó su propia agencia, Vicos Casting, convirtiéndose en un referente a la hora de buscar talentos para grandes producciones cinematográficas y comerciales internacionales que eligen las playas dominicanas como escenario.

Diego junto a su esposa Danna, oriunda de República Dominicana (Foto: Captura Instagram/@diegovicos)

Sin embargo, su rol más importante se desarrolla fuera de los sets de filmación. Diego es padre de Valen, quien se convirtió en el protagonista absoluto de sus redes sociales. El parecido físico entre ambos es tan impactante que los fanáticos de la serie no tardaron en bautizarlo como el “mini Colo”, ya que revive aquel flequillo colorado que marcó una época en la pantalla chica.

Diego Vicos en 2019 junto a Valen, su hijo

A pesar de la distancia y el paso del tiempo, el vínculo con el público sigue intacto. “Creo que ahora que soy más grande aprecio más y me sorprendo mucho por el cariño que sigo recibiendo a partir de esa tira“, reflexionó hace unos años desde la capital caribeña de Santo Domingo en una entrevista para LA NACION.

Según reveló, todos los días recibe menciones en las redes sociales y mensajes privados que llegan desde Panamá, Bolivia, Uruguay, Estados Unidos, Costa Rica, Chile, El Salvador, y, por supuesto, Argentina. El lugar más sorprendente desde el que todavía hoy recibe muestras de cariño es de Grecia. “No pasa un solo día en el que no me escriba un griego“, comentó el actor, que desconocía que la ficción se había emitido en el sureste de Europa.

Diego Vicos y una foto actual junto a su hijo (Foto: Instagram/@diegovicos)

En una de sus últimas visitas a la Argentina, precisamente en noviembre, Diego estuvo en el ciclo Con Carmen (elnueve), donde protagonizó un encuentro que tuvo una carga emocional extra, ya que la conductora también formó parte del universo de Cebollitas interpretando a “Mecha”, la mamá de Bocha. Allí, recordaron una escena en la que el actor -que en aquel entonces tenía 12 años- no podía parar de llorar.

Diego Vicos y Carmen Barbieri en las grabaciones de Cebollitas Captura Instagram

“Cómo llorábamos”, expresó él, dándole el pie a Carmen para que entrara en detalles. “Yo lo tenía a él en brazos y él no sabía quién era el padre. Y yo no le podía contar quién era porque el padre estaba casado, era un tipo importante... Y un día me animo a contárselo. No parábamos de llorar”, agregó ella.

Diego Vicos visitó a Carmen Barbieri y recordaron momentos que compartieron en Cebollitas

Y continuó: “Lloraba tanto que cuando terminamos la escena, lo llevamos a un costado para preguntarle si realmente tenía un problema en la familia”. Sin embargo, lo que impedía cortar el llanto era que, como buen actor, le costaba salir del personaje.