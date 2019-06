La pareja abrió las puertas de su casa para recibir al móvil de un magazine. Fuente: Archivo - Crédito: Fuente: Instagram de Paula Chaves

Desde sus comienzos en Showmatch, Paula Chaves y Pedro Alfonso se convirtieron en una de las parejas más queridas del ambiente y por el público, que tuvo la oportunidad de ver por la pantalla de El Trece los inicios de su amor. En la actualidad, la pareja suele compartir momentos cotidianos en las redes sociales junto a sus dos hijos, Olivia y Baltazar.

Sin embargo, esta semana abrieron las puertas de su casa para recibir al móvil de Tarde pero temprano (Net TV), el nuevo ciclo que conducen Luciana Salazar y Diego Ramos. Paula no tuvo ningún problema en sincerarse ante las cámaras sobre las rutinas domésticas que comparte con su marido.

"Pedro tiene sus momentos. A veces le agarra una locura y ordena todo, lava la ropa y otras tiene esos deslices, que no se lo puedo modificar, pero que se lo banco", comenzó la modelo y conductora, y explicó que se trata de que el actor y productor deja la toalla mojada tirada en el piso. "No hay forma de que la cuelgue, pero ya me resigné."

Paula también contó cuáles son sus tareas domésticas preferidas. "Amo barrer. Me encanta barrer, descargo mucho en la barrida. Y para hacerlo necesito que Pedro levante los pies, y no tengo ningún problema en pedírselo para pasarle el escobillón por debajo", reveló.

Chaves también profundizó sobre su rol como cocinera y su interés en la alimentación saludable. "Me encanta cocinar, la alimentación sana. Pero me cuesta hacer comidas sabrosas. Me doy cuenta de que a veces me paso de rosca porque el pollo orgánico, el huevo orgánico no tienen gusto a nada", concluyó.