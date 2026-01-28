Qué pasó con el Chaqueño Palavecino y la Asociación Federal de Raíces Criollas

El cantante de folclore Oscar “Chaqueño” Palavecino se mostró sorprendido por el comunicado emitido por la Asociación Federal de Raíces Criollas que lo expulsó de la entidad, luego de que el músico invitara al presidente Javier Milei a cantar con el escenario de Jesús María.

Javier Milei cantó junto al Chaqueño Palavecino en el Festival Nacional de Doma y Folclore de Jesús María Sebastián Salguero

Palavecino era la figura convocante del viernes 16 de enero en la ciudad cordobesa, y esa noche asistió el presidente Javier Milei, por lo que, en un tramo de su show, invitó al mandatario al escenario y juntos cantaron “Amor salvaje”.

Este gesto motivó el enojo de la Asociación Federal de Raíces Criollas, entidad de la que se desconocen sus integrantes y cantidad de miembros adscriptos, que emitió un comunicado a través de su cuenta en Facebook, en el que expulsa al cantante.

Palavecino, en diálogo con el canal América, dijo no conocer a la entidad y se mostró sorprendido por la decisión. “Estamos en democracia. Al Presidente se lo invitó el día en que yo actuaba y lo invito a subir como a tantos otros. Un día antes, me entero de que iba a ir. Es un lugar al que voy hace 32 años de manera consecutiva”, explicó el músico.

Consultado sobre si le incomoda que lo vinculen políticamente con alguna figura o ideología, Palavecino expresó: “No me molesta para nada. Lo invité porque canta, para nosotros es común invitar a alguien que cante o baile".

Javier Milei en el Festival de Jesús María junto al Chaqueño Palavecino

Luego, el músico expuso ante el panel de periodistas cómo hubiesen reaccionado ante la figura presidencial. “Cantar con un Presidente, ¿vos lo rechazarías?”, cuestionó y posteriormente señaló: “Quiero para la Argentina lo mejor. Si a este presidente le va bien, bienvenido sea. Le deseo lo mejor al presidente que esté y que nos gobierne”.

Por último, Palavecino criticó a la entidad que lo echó por redes sociales y manifestó: “Yo vengo de abajo y de una zona muy olvidada, trabajé toda la vida. Mi único juez es la gente, que paga una entrada para verme. A estas asociaciones no las conozco y no pueden decidir si voy a cantar o no”, concluyó.

El momento en el que Milei subió al escenario a cantar con el Chaqueño Palavecino

El comunicado de la Asociación Federal de Raíces criollas

La Asociación Federal de Raíces Criollas informa que, a partir de la fecha, se ha resuelto la expulsión definitiva del señor Chaqueño Palavecino de esta institución.

La decisión fue tomada luego de su participación artística en un acto junto al presidente Javier Milei, entendiendo que las expresiones y el marco político en el que se desarrolló dicho evento no representan ni reflejan los valores históricos, culturales y sociales que esta Asociación sostiene desde hace más de 50 años.

Raíces Criollas nació y se consolidó defendiendo el folclore como expresión del pueblo, de la solidaridad, de la justicia social y de una cultura profundamente arraigada en la identidad nacional. En ese camino, consideramos indispensable preservar la coherencia entre nuestras convicciones y las acciones de quienes integran esta casa.

La Asociación Federal de Raíces Criollas continuará trabajando por un folclore comprometido con su gente, su historia y su futuro.