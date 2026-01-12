El conmovedor recuerdo de Paula Chaves de su amiga de la infancia que murió de cáncer de mama: “Eterna en mi corazón”

Paula Chaves recordó en sus redes sociales a una de sus mejores amigas de la infancia, Lina Ratto, a quien apodaba cariñosamente como “bicho”, y quien murió en 2022 a los 37 años a causa de un cáncer de mama.

La modelo publicó en su cuenta de Instagram una serie de fotos y un sentido mensaje para homenajear a su amiga. El posteo conmovió a quienes la siguen y abrió nuevamente la conversación sobre la importancia de la prevención y los controles médicos.

Paula Chavez recordó en un posteo a su amiga Lina Ratto (Foto: captura de pantalla)

En la publicación, Chaves abrió su mensaje con un tono íntimo y lleno de cariño: “Eterna en mi corazón. En mi memoria, en la vida que compartimos y las historias que tenemos en este plano. Eterna en todos los que te disfrutamos”. El texto repasó la historia de amistad que las unió por muchos años y destacó la forma en que Ratto enfrentó su enfermedad.

La conductora recordó la vida que compartieron, las experiencias que las unieron y el impacto que tuvo la lucha de su amiga en quienes la rodearon. Con cada palabra dejó claro que la memoria de “bicho” continúa presente en su vida diaria.

Lina Ratto amiga de Paula Chaves (Foto: @chavespauok)

Chaves no solo con el recordó a su amiga. También mencionó algo que trascendió el ámbito personal y llegó a sus seguidores: el efecto que tuvo el relato de Lina en otras mujeres. En el posteo escribió: “Eterna en las mujeres que salvaste con tu relato y tu lucha. Eterna, porque hasta el último día de vida en esta vida, nos enseñaste mucho”.

En una de las imágenes, la actriz publicó la respuesta de una seguidora a una historia que había compartido años atrás. En ese mensaje, le agradeció por haber contado la experiencia de su amiga y por remarcar importancia de hacerse chequeos. “Por este posteo una amiga mía el año pasado se chequeó. Igual que ella estaba amamantando. La verdad que fue de gran ayuda”, decía ese comentario y aclaraba que, gracias a la historia contada por Paula Chaves en su momento, la mujer pudo comenzar el tratamiento, superar la enfermedad y ahora se encontraba libre de cáncer, algo que la modelo también resaltó con emoción al republicar el mensaje.

Paula Chaves compartió la respuesta de una seguidora a su historia (Foto: @chavespauok)

Paula Chaves y Lina Ratto eran amigas desde la infancia y habían compartido momentos significativos de sus vidas. De hecho, Lina fue testigo del casamiento civil de Paula con Pedro Alfonso en 2014 y mantuvo un vínculo fuerte con su entorno familiar.

Oriunda de Lobos, la mujer tenía dos hijos y compartía la experiencia de la maternidad con la modelo, lo que consolidó aún más la relación entre ambas familias a lo largo de los años.

Paula Chaves y su amiga Lina Ratto (Foto: @chavespauok)

“Te amo infinito, mi hermana de la vida. Esa hermana que elegí y volvería a elegir. Gracias por cada una de tus palabras. Vamos a cuidar, junto con vos, siempre de tu familia”, escribió la conductora en 2022 en el posteo de despedida a Lina.

Paula Chaves con amigas en la playa (Foto: @chavespauok)

Paula cerró el posteo con un sentido mensaje de amor eterno: “Te extraño Bicho, te pienso siempre. Intento buscarte en todos lados y recibir tus señales. Te amo hasta el infinito y nos vemos en la próxima vida que nos toque compartir y aprender juntas”.