Zaira Nara reveló la verdad detrás del histórico tuit con el que confirmó su separación de Diego Forlán

En el 2011 y cuando recién comenzaba a dar sus primeros pasos en el mundo de la farándula argentina, Zaira Nara desató una revolución mediática cuando, a través de un picante tuit, confirmó el final de su relación con Diego Forlán apenas un mes antes de pasar por el registro civil. Ahora, más de dos décadas después y ya ubicada entre las grandes celebridades del ambiente del entretenimiento, la modelo se sentó en el estudio de Noche al Dente (América) y reveló la historia detrás de la publicación que, en cierta forma, la ubicó en el salón de la fama de la cultura popular nacional.

La farándula argentina está llena de enemistades de toda la vida, polémicas separaciones, infidelidades, cruces en vivo y escándalos que mantienen a todo el país en vilo. Algunas historias son más actuales y otras pasaron hace tantos años que se transmiten de generación en generación, pero todas pasaron a formar parte del gran imaginario de la cultura pop local. Y Zaira Nara logró entrar oficialmente a dicho repertorio cuando, en el 2011, anunció la cancelación de su casamiento con Diego Forlán con un tan inesperado como picante tuit.

Diego Forlán, un exitoso futbolista uruguayo que ya se encontraba en Europa construyendo su carrera en las ligas más destacadas de todo el mundo, viajó a la Argentina a mediados del 2009 y se enamoró perdidamente de Zaira Nara, quien recién daba sus primeros pasos en el ambiente mediático como parte de una nueva camada de modelos.

Zaira Nara y Diego Forlán, cuando todavía eran novios

Luego de dos años de noviazgo y con una diferencia de nueve años -él tenía 31 años, mientras ella recién cumplía sus 22-, anunciaron que iban a casarse. Sin embargo, en junio, apenas un mes antes de su casamiento por civil y seis previos a la gran fiesta, se separaron y Zaira decidió anunciarlo a través de sus redes sociales con un tuit que hizo historia. “Ahora lo que les puedo decir es MENOS MAL QUE NO ME CASÉ”, escribió en la publicación que compartió pasada la una de la mañana.

Ahora, dos décadas más tarde, la mamá de Malaika y Viggo -frutos de su relación con el empresario Jakob Von Plessen- reveló por qué decidió dar semejante noticia de esa manera. Durante su mano a mano con Fer Dente en el ciclo de entrevistas de América, la modelo reveló que todo sucedió en medio de un viaje a Pinamar que su grupo de amigas -incluyendo a Wanda Nara, su hermana mayor- organizó de manera exprés cuando les contó que acaba de separarse de quien sería su futuro marido.

El polémico tuit con el que Zaira Nara anunció el final de su relación con Diego Forlán

“En una de las juntadas con mis amigas me dijeron ‘poné un tuit’, para contarle a los medios porque una estornuda y ya se habían enterado”, comentó. Y señaló: “Ahí una me dijo ¿y si ponés ‘menos mal que no me casé'? Y yo lo puse, con una inocencia. Fue idea de una amiga que después no se hizo cargo. Porque lo dijo y después se fue a hacer unos mates y, cuando volvió, yo ya lo había subido”. Divertida y con la perspectiva que le dieron los años, concluyó: “Encima yo creía que todo el mundo estaba esperando una respuesta mía y a nadie le importaba nada”.

Actualmente, Zaira sigue utilizando las redes para confirmar o desmentir rumores sobre su vida, como cuando, meses atrás, anunció el final de su matrimonio con Jakob Von Plessen con un escueto comunicado compartido en Historias de Instagram. No obstante, gracias a la experiencia, lo hace de forma menos escandalosa.

