Paula Chaves recordó a Jazmín De Grazia entre lágrimas: "Me habla en sueños"

Paula Chaves se quebró recordando a su amiga. Crédito: Telefe

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 5 de diciembre de 2019 • 15:11

Acompañada por su abuelo Isaac, y mientras resaltaba las virtudes de su propia familia, Paula Chaves recordó por un momento a su amiga Jazmín De Grazia, fallecida en febrero del 2012. No fue un intercambio muy extenso, pero fue suficiente para que la modelo se emocione hasta las lágrimas ante la mirada atenta de Santiago del Moro, en su programa ¿Quién quiere ser millonario?

"Todos arrancamos más o menos en la misma época. Yo me acuerdo de vos y de Jazmín, que salieron del reality ( Super M 2003)", rememoró el conductor. "Jazmín era espectacular. Aparte de hermosa era brillante, era ácida, inteligente. Se terminó yendo tan joven", siguió del Moro.

"Ella se me aparece, viene a decirme cosas". Gentileza: Telefe. 02:21

Video

-Ella decía que se iba a morir a esa edad, como los rockstars.

-¿Era una rockstar un poco ella, no?

-Si, su papá decía que era una loca, como una cascabel, le gustaba vivir a fondo. Y no escuchaba mucho. Pero tenía una familia de oro. Se la quiso ayudar mucho tiempo, pero tenía una personalidad muy fuerte y tenía las cosas muy claras. Su papá, su mamá, sus hermanos, yo sigo hablando con ellos.

-¿La extrañás?

-Mucho. Y cada vez que hablo con su papa o sueño, nos contamos cosas.

-¿Soñás con ella?

-Si, mil veces. Ella se me aparece, viene a decirme cosas. Y yo siempre que sueño con ella lo llamo a su papá y le digo 'Ricardo se me apareció Jazmin, soñé con ella, me dijo que está bien'. Siempre me encargo de decirle a él que ella me vino a decir que está bien.

Movilizada, la conductora de Bake Off Argentina intentó poner en palabras su interpretación de estas experiencias. "No sé si soy yo que quiero hacer fuerza para soñar, pero me pasa y trato de contarlo porque me parece que si se nos aparecen es por algo", agregó Chaves, antes de bajar la mirada para dar un profundo suspiro.