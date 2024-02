escuchar

Tras la reciente separación de Flor Vigna de Luciano Castro, la vida amorosa de la artista se convirtió en tema de conversación y reavivó un viejo rumor que la había vinculado tiempo atrás a Pedro Alfonso, esposo de Paula Chaves . Ante las versiones sobre un supuesto affaire, la modelo y conductora rompió el silencio y habló del tema.

Después de que Mimi Alvarado comentara en los últimos días que Vigna habría tenido una historia de amor clandestina con un famoso casado y Alfonso quedara en la mira, Ángel de Brito se puso en contacto con Chaves. “Lo primero que me dice es: ‘qué fiaca’”, comentó el conductor de LAM y leyó completo el mensaje que recibió de la conductora de Bake Off: “¿Qué querés que te diga? No puedo creer, te juro, volver con este tema. Nunca fue un tema entre nosotros”, sostuvo.

“¿Qué quiere decir eso, que pasó y no te importó o que nunca pasó y por eso no fue tema?”, quiso saber el periodista sobre el posible vínculo entre el productor y Vigna, quienes en 2016 conformaron la dupla ganadora de Bailando por un sueño y luego hicieron teatro juntos. Entonces, Chaves respondió: “No pasó, confío en Pedro. Compartimos mucho con Flor Vigna y Nico Occhiato en ese tiempo, que era su novio. Son esas cosas que se instalan, ella re venía a casa, salíamos con Nico. Jamás me dio celos ella, otras, sí” , cerró Paula. De Brito también reveló que Chaves le pidió que le avisara si disponía de alguna prueba en relación con estas especulaciones.

Pedro Alfonso y Flor Vigna conformaron la dupla ganadora de Bailando por un sueño en 2016 Captura de TV/El Trece - Archivo

Cabe recordar que el propio Alfonso llegó a negar los mismos rumores años atrás. Invitado en 2018 al programa Confrontados (elnueve), el productor y actor se defendía: “Son cosas que se dicen, muchas con mala intención y para tratar de hacer daño, pero nosotros estamos muy seguros y Pau sabe bien la relación que tengo con Flor, que siempre fue parte de nuestra familia”.

Por otro lado, cabe mencionar que meses atrás Chaves y Alfonso enfrentaron rumores de crisis. Tras una entrevista que brindó la modelo, se encendieron las alarmas ante una posible separación de la pareja, pero la mamá de Olivia, Baltazar y Filipa recurrió a las redes sociales para negar una ruptura y aclaró cómo estaba la relación con su esposo.

“Estuvimos separados viviendo juntos. Dormíamos en cuartos separados”, contó en diálogo con el ciclo radial Todo pasa (Urbana Play), sobre la crisis que atravesó con Pedro el año pasado por un “quilombo”, lo que los llevó a no dirigirse la palabra durante al menos tres semanas con convivencia incluida y compartir trabajo en el teatro, donde debían besarse.

“Nosotros somos muy novios siempre, tenemos una muy buena relación; nos encanta, nos reímos, pero tuvimos un re quilombo y nos peleamos durante un mes”, reveló entonces sobre aquel mal momento, aunque la pareja finalmente pudo sobreponerse. Luego, a través de Instagram, también publicó un video en donde afirmó: “No estoy separada, estoy felizmente muy enamorada de mi marido”.

La historia de amor entre la modelo y el productor comenzó en 2010 y se convirtió en una especie de reality, ya que sus primeros acercamientos fueron ante las cámaras cuando ella era participante de Bailando por un sueño y él trabajaba en el ciclo conducido por Marcelo Tinelli. Serenatas en vivo, regalos y picantes idas y vueltas formaron parte del coqueteo inicial, con el que conquistaron a la audiencia desde el principio.

En la misma pista del Bailando... confirmaron más tarde su romance y una posterior separación, que parecía ser definitiva. Sin embargo, apostaron a su amor y retomaron un camino juntos que incluyó trabajos en temporada de verano. Pedro y Paula conforman una de las parejas más sólidas del ambiente y en las redes sociales ambos suelen compartir varios de los momentos en familia y sus proyectos personales causando furor entre sus seguidores.

